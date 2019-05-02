Нацбанк оценил рост гривны с начала года (4 новости) «Национальный банк Украины (НБУ) на 3 мая 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 11…»

Национальный банк Украины на 3 мая 2019 года опустил курс гривны более чем на шесть копеек – до 26,55 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в четверг, 2 мая.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2655,7242 гривны (+6,4505);

– 100 евро – 2977,5980 гривны (+28,1616).

Официальный курс гривны к доллару за неделю упал

В первый рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке вырос на 20 копеек – до 26,62 грн/долл, курс в покупке поднялся на 21 копейку – до 26,58 грн/долл.

Ранее стало известно, что на прошлой неделе НБУ увеличил покупку валюты на межбанке до $80 млн по сравнению с $45 млн и $56,5 млн в предыдущие недели. С начала текущего года регулятор приобрел $1113,1 млн, а продал – $188,43 млн.

Также сообщалось, что Нацбанк понизил учетную ставку до 19% годовых с 22%.

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