  1. Главная
  2. Новости
  3. Экономика и финансы
  4. Нацбанк оценил рост гривны с начала года
Экономика и финансы
Корреспондент.net Корреспондент.net ·
· Курс гривны · Банк · НБУ · Доллар · Гривна · Курс валют · Май · Национальный банк
Нацбанк оценил рост гривны с начала года

Нацбанк оценил рост гривны с начала года (4 новости)

«Национальный банк Украины (НБУ) на 3 мая 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 11…»

Национальный банк Украины на 3 мая 2019 года опустил курс гривны более чем на шесть копеек – до 26,55 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в четверг, 2 мая.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2655,7242 гривны (+6,4505);

– 100 евро – 2977,5980 гривны (+28,1616).

Официальный курс гривны к доллару за неделю упал
Официальный курс гривны к доллару за неделю упал

В первый рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке вырос на 20 копеек – до 26,62 грн/долл, курс в покупке поднялся на 21 копейку – до 26,58 грн/долл.

Ранее стало известно, что на прошлой неделе НБУ увеличил покупку валюты на межбанке до $80 млн по сравнению с $45 млн и $56,5 млн в предыдущие недели. С начала текущего года регулятор приобрел $1113,1 млн, а продал – $188,43 млн.

Также сообщалось, что Нацбанк понизил учетную ставку до 19% годовых с 22%.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

ФОТО К НОВОСТИ: «Нацбанк оценил рост гривны с начала года»
Фото Нацбанк оценил рост гривны с начала года
Фото НБУ повысил официальный курс доллара
Фото НБУ повысил официальный курс евро
Фото Курс валют на 3 мая: НБУ опустил курс гривны
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  02.05.19, 16:07 Национальный банк Украины (НБУ) на 3 мая 2019 года установил официальный курс на уровне 26,55 грн/доллар, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные…
РБК Украина РБК Украина  ·  02.05.19, 17:36 Национальный банк Украины (НБУ) на 3 мая 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 11 копеек до 29,77 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.Официальный…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Экономика и финансы»
ПриватБанк почти всю прибыль направит на дивиденды государству

ПриватБанк почти всю прибыль направит на дивиденды государству
Преемница Меркель заступилась за Северный поток-2 и упомянула Украину

Преемница Меркель заступилась за Северный поток-2 и упомянула Украину
Жители двух городов остались без горячей воды

Жители двух городов остались без горячей воды
Курс валют на 2 мая: доллар и евро заметно упали в цене

Курс валют на 2 мая: доллар и евро заметно упали…
Из-за долгов населения Ровно отключили от горячей воды

Из-за долгов населения Ровно отключили от горячей воды
В трубопроводах России, Беларуси, Украины и Польши скопилось пять миллионов тонн загрязненной нефти – &quot;Гомельтранснефть Дружба&quot;

В трубопроводах России, Беларуси, Украины и Польши скопилось пять миллионов…
Россия разрешила украинский транзит в Казахстан и Киргизию

Россия разрешила украинский транзит в Казахстан и Киргизию
Путин заявил, что Киев вдвое переплачивает за газ

Путин заявил, что Киев вдвое переплачивает за газ
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Госстат обнародовал данные о задолженности по зарплатам

Госстат обнародовал данные о задолженности по зарплатам
Миланские гранды нацелились на лидера &quot;Баварии&quot;

Миланские гранды нацелились на лидера "Баварии"
Невероятно красивые снимки цветов талантливого фотографа из Словакии (Фото)

Невероятно красивые снимки цветов талантливого фотографа из Словакии (Фото)
Нарвались. Известный паблик dtp.kiev.ua спровоцировал шквал критики провокационным постом о трагедии в Одессе

Нарвались. Известный паблик dtp.kiev.ua спровоцировал шквал критики провокационным постом о…
В Одессе на Куликовом поле завязались столкновения между проукраинскими активистами и их оппонентами

В Одессе на Куликовом поле завязались столкновения между проукраинскими активистами…
В России в массовой аварии пострадали пятеро детей, один из малышей погиб

В России в массовой аварии пострадали пятеро детей, один из…
Шестьсотка Месси и Роналду. Лео на 118 матчей опередил КриРо в достижении космического показателя

Шестьсотка Месси и Роналду. Лео на 118 матчей опередил КриРо…
Касильяс может не вернуться в футбол после инфаркта - СМИ

Касильяс может не вернуться в футбол после инфаркта - СМИ
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.