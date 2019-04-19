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Нацбанк снизил гривну на 15 копеек

Нацбанк снизил гривну на 15 копеек (4 новости)

«Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек, установив его на 19 апреля на уровне 26,83 гривни»

Национальный банк Украины на 19 апреля установил курс доллара на уровне 26,83 грн. Это на 15 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 4 коп. Стоит 30,19 грн.

Курс российского рубля - 41 коп.

Нацбанк снизил курс гривны
Нацбанк снизил курс гривны

В обменниках доллар покупают по 26,97 грн, продают по 27,04 грн.

За евро предлагают 30,34 грн. Продают по 30,45 грн.

Российский рубль скупают и продают по 41 коп.

До конца года доллар может подорожать до 28,66 грн, прогнозирует Международный валютный фонд. 2020-го доллар будет стоить 29,92 грн, 2021-го - 30,5 грн. До конца 2022-го доллар может подорожать до 31,01 грн, до конца 2023-го - до 31,47 грн. Гривна рискует ослабеть до 31,94 грн за доллар 2024-го.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  19.04.19, 08:30 На пятницу, 19 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. "Зеленый" накануне выборов набирает в цене. Евро тоже подорожало, но не существенно.…
Капитал Капитал  ·  19.04.19, 08:34 Нацбанк Украины в пятницу,19 апреля, ослабил официальный курс гривны на 15 копеек - до 26,8377 гривны за доллар против 26,6876 гривны за доллар в четверг. Такие данные приведены на сайте регулятора. Официальный…
Украинская правда Украинская правда  ·  19.04.19, 09:25 Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек, установив его на 19 апреля на уровне 26,83 гривни.
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