Нацбанк снова ослабил курс гривны

На сегодня, 7 августа, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс на уровне 27,13 гривны за доллар. Об этом сообщается на сайте регулятора. Так, основные курсы иностранных валют установлены на уровне: 1 доллар США – 27,13 грн; 1 евро – 31,31 грн; 10 российских рублей – 4,27 грн. Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями, курс доллара вырос на четыре копейки и поднялся еще выше психологической отметки в 27 грн. Так дорого доллар не стоил с конца февраля-2018. Эксперты отмечают, что из-за роста доллара в Украине может подорожать бензин, а вслед за этим украинцам грозит рост цен на потребительские товары. Курс евро понизился на восемь копеек, однако все равно остается значительно дороже 31 гривны.