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Нацбанк снова ослабил курс гривны

Нацбанк снова ослабил курс гривны (4 новости)

«Курс гривны к доллару снизился на четыре копейки, к евро – вырос на восемь.Национальный банк Украины установил официальный курс гривны…»

На сегодня, 7 августа, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс на уровне 27,13 гривны за доллар. Об этом сообщается на сайте регулятора. Так, основные курсы иностранных валют установлены на уровне: 1 доллар США – 27,13 грн; 1 евро – 31,31 грн; 10 российских рублей – 4,27 грн. Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями, курс доллара вырос на четыре копейки и поднялся еще выше психологической отметки в 27 грн. Так дорого доллар не стоил с конца февраля-2018. Эксперты отмечают, что из-за роста доллара в Украине может подорожать бензин, а вслед за этим украинцам грозит рост цен на потребительские товары. Курс евро понизился на восемь копеек, однако все равно остается значительно дороже 31 гривны.

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УНН УНН  ·  07.08.18, 05:45 На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,13 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины,…
Гордон Гордон  ·  07.08.18, 07:00 Курс гривны к доллару снизился на четыре копейки, к евро – вырос на восемь.Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 7 августа.Курс гривны к доллару упал…
Капитал Капитал  ·  07.08.18, 09:42 Национальный банк Украины на вторник, 7 августа, ослабил официальный курс гривны на 4 копейки — до 27,1317 грн за доллар. Такие данные приведены на веб-сайте…
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