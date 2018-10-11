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Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 10:48
· Банк · Доллар
Нацбанк укрепил курс гривны

Нацбанк укрепил курс гривны (8 новостей)

«Официальный курс доллара составляет 28 гривен»

Национальный банк Украины на 11 октября установил курс доллара на уровне 28 грн. Это на 8 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 9 коп. Стоит 32,20 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

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В обменниках доллар покупают по 28,04 грн, продают по 28,09 грн.

За евро предлагают 32,30 грн. Продают по 32,37 грн.

Российский рубль скупают и продают по 41 коп.

С начала октября гривна стабилизировалась в курсах валют. Правда, это будет продолжаться недолго. Активное обесценивания гривны начнется в декабре. Тяжелыми месяцами для гривны станут январь и февраль 2019-го.

Обновлено в 10:39 По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар в покупке подешевел на 1 копейку, а в продаже остался неизменным. 

Обновлено в 10:48 Валюты Bid Offer

ФОТО К НОВОСТИ: «Нацбанк укрепил курс гривны»
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УНН УНН  ·  11.10.18, 05:56 На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,08 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины,…
Новое Время Новое Время  ·  11.10.18, 07:55 На четверг, 11 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,00 грн/$.
Капитал Капитал  ·  11.10.18, 08:51 Национальный банк Украины на четверг, 11 октября, укрепил официальный курс гривны на 8 копеек - до 28,0029 грн за доллар против 28,0814 грн за доллар в среду. Такие данные приведены на сайте регулятора.…
Голос.UA Голос.UA  ·  11.10.18, 10:04 На сегодня, 11 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс на уровне 28,00 грн за доллар США. Об этом сообщается на веб-сайте регулятора. Так, на сегодня установлены курсы основных…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ТСН ТСН  ·  11.10.18, 10:07 Официальный курс доллара составляет 28 гривен.
Канал 112 Канал 112  ·  11.10.18, 10:39 Средний курс доллара в украинских банках в четверг, 11 октября, составил 27,90-28,15 грн. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар в покупке подешевел на 1 копейку, а в продаже остался неизменным. …
РБК Украина РБК Украина  ·  11.10.18, 10:48 Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 10:30 11 октября 2018 года снизился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 3 копейки до 28,00 грн/доллар, курс в покупке снизился на 3 копейки…
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