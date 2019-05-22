Начальник Управления госохраны Гелетей подал рапорт на увольнение (13 новостей) «Начальник Управления Государственной охраны Валерий Гелетей заявил, что написал рапорт на увольнение»

Начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей подал рапорт об увольнении с занимаемой должности на имя президента Украины Владимира Зеленского.

Написать рапорт об увольнении он решил, поскольку считает, что Президент Украины Владимир Зеленский должен сформировать собственную команду единомышленников. Об этом Гелетей написал на своей Facebook-странице.

"Для себя я решил, что напишу рапорт об увольнение после инаугурации, поскольку оставить свое подразделение в преддверии этого важного события было бы безответственно. Желаю своему преемнику силы, мудрости и сил в почетной службе на благо нашей Родины. Меня радует, что за эти почти пять лет мы смогли сделать из охранного ведомства профессиональную спецслужбу европейского уровня", – написал он.

Также Гелетей обнародовал фото рапорта с собственной подписью.

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Прошу Вашего решения об увольнении меня с должности начальника УГО Украины по собственному желанию, – говорится в документе.

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Обновлено в 18:37 Начальник Управления Государственной охраны Валерий Гелетей заявил, что написал рапорт на увольнение.

Обновлено в 19:57 Также он опубликовал фото рапорта.