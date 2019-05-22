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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 19:57
· Отставка · Президент Украины · Начальник Управления государственной охраны
Начальник Управления госохраны Гелетей подал рапорт на увольнение

Начальник Управления госохраны Гелетей подал рапорт на увольнение (13 новостей)

«Начальник Управления Государственной охраны Валерий Гелетей заявил, что написал рапорт на увольнение»

Начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей подал рапорт об увольнении с занимаемой должности на имя президента Украины Владимира Зеленского.

Написать рапорт об увольнении он решил, поскольку считает, что Президент Украины Владимир Зеленский должен сформировать собственную команду единомышленников. Об этом Гелетей написал на своей Facebook-странице.

"Для себя я решил, что напишу рапорт об увольнение после инаугурации, поскольку оставить свое подразделение в преддверии этого важного события было бы безответственно. Желаю своему преемнику силы, мудрости и сил в почетной службе на благо нашей Родины. Меня радует, что за эти почти пять лет мы смогли сделать из охранного ведомства профессиональную спецслужбу европейского уровня", – написал он.

Также Гелетей обнародовал фото рапорта с собственной подписью.

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Прошу Вашего решения об увольнении меня с должности начальника УГО Украины по собственному желанию, – говорится в документе.

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Обновлено в 18:37 Начальник Управления Государственной охраны Валерий Гелетей заявил, что написал рапорт на увольнение.

Обновлено в 19:57 Также он опубликовал фото рапорта.

ФОТО К НОВОСТИ: «Начальник Управления госохраны Гелетей подал рапорт на увольнение»
Фото Начальник Службы госохраны Гелетей подал в отставку
Фото Гелетей подал в отставку
Фото Начальник Госохраны Гелетей подал в отставку
Фото Начальник Управления госохраны Гелетей подал рапорт об увольнении
Фото Начальник Службы госохраны написал рапорт об отставке
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РБК Украина РБК Украина  ·  22.05.19, 16:58 Начальник Службы госохраны Украины Валерий Гелетей написал рапорт об отставке. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook и опубликовал фото рапорта."Для себя я решил, что напишу рапорт на увольнение…
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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  22.05.19, 17:10 Начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей написал рапорт на увольнение. О своем решении он сообщил в Facebook. "Горжусь каждым своим рабочим днем ​​в Управлении государственной охраны…
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Газета День Газета День  ·  22.05.19, 19:57 Начальник Службы госохраны Украины Валерий Гелетей написал рапорт об отставке. Об этом он сообщил на своей странице в  Facebook. Также он опубликовал фото рапорта. "Для себя я решил, что напишу рапорт…
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