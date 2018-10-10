Начальника склада боеприпасов под Ичней уволили

Начальник склада боеприпасов возле Ичне Черниговской области был уволен месяц назад из-за отсутствия проведения контрдиверсионных мероприятий. Об этом журналистам после брифинга рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко, передает 112.ua.
"Подразделения Сил специальных назначений проводили в августе отработку всех складов на территории Украины по готовности к антидиверсионных задач. По результатам этих учений на всей территории Украины, в частности, руководителя Ичнянского склада, сняли с должности, уволили в запас без выходных выплат", - сказал Луценко.
По его данным, руководителя склада боеприпасов сняли с должности месяц-полтора назад.
"Контрдиверсионная работа именно в Ичне отсутствовала, о чем свидетельствует внутренняя работа Минобороны и Генштаба. Они действительно это установили, и в результате был снят руководитель. Это произошло буквально месяц-полтора назад", - добавил генпрокурор.
Как сообщалось, взрывы на складах с боеприпасами вблизи города Ичня начались 9 октября около четырех утра. На месте происшествия организовали штаб ликвидации пожара.
Также в районе населенного пункта Ичня закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение автомобилей и поездов.
В ГосЧС также сообщили, что в зону отселения попадают около 20 тыс. человек.
Сообщалось, что спасатели локализовали 35% территории пожара. В Минобороны сообщили, что на момент начала пожара находилось 69,5 тыс. тонн боеприпасов.
Военная прокуратура уже открыла уголовное производство по статье "Халатность". СБУ рассматривает три версии детонации боеприпасов: совершение диверсии с проникновением на территорию складов диверсионной группы; нарушение правил пожарной безопасности или хранения боеприпасов; умышленный поджог или подрыв с целью сокрытия недостатка боеприпасов.
Петр Порошенко потребовал быстрых результатов расследования взрывов на артскладах в Ичне.