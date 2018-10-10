Начальника склада боеприпасов под Ичней уволили (5 новостей) «Начальник склада боеприпасов возле Ични Черниговской области был уволен за ненадлежащую контрдиверсионную работу. Об этом журналистам сообщил генпрокурор Юрий Луценко.…»

Начальник склада боеприпасов возле Ичне Черниговской области был уволен месяц назад из-за отсутствия проведения контрдиверсионных мероприятий. Об этом журналистам после брифинга рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко, передает 112.ua.

"Подразделения Сил специальных назначений проводили в августе отработку всех складов на территории Украины по готовности к антидиверсионных задач. По результатам этих учений на всей территории Украины, в частности, руководителя Ичнянского склада, сняли с должности, уволили в запас без выходных выплат", - сказал Луценко.

По его данным, руководителя склада боеприпасов сняли с должности месяц-полтора назад.

"Контрдиверсионная работа именно в Ичне отсутствовала, о чем свидетельствует внутренняя работа Минобороны и Генштаба. Они действительно это установили, и в результате был снят руководитель. Это произошло буквально месяц-полтора назад", - добавил генпрокурор.

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Как сообщалось, взрывы на складах с боеприпасами вблизи города Ичня начались 9 октября около четырех утра. На месте происшествия организовали штаб ликвидации пожара.

Также в районе населенного пункта Ичня закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение автомобилей и поездов.

В ГосЧС также сообщили, что в зону отселения попадают около 20 тыс. человек.

Сообщалось, что спасатели локализовали 35% территории пожара. В Минобороны сообщили, что на момент начала пожара находилось 69,5 тыс. тонн боеприпасов.

Военная прокуратура уже открыла уголовное производство по статье "Халатность". СБУ рассматривает три версии детонации боеприпасов: совершение диверсии с проникновением на территорию складов диверсионной группы; нарушение правил пожарной безопасности или хранения боеприпасов; умышленный поджог или подрыв с целью сокрытия недостатка боеприпасов.

Петр Порошенко потребовал быстрых результатов расследования взрывов на артскладах в Ичне.