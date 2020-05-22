Начнут с Зеленского и премьеров: НАПК начинает проверку деклараций по-новому (3 новости) «Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начинает проверку деклараций по-новому порядку. Проверка начнется с деклараций президентов, премьеров и министров.Об…»

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции отныне будет проверять декларации топ-чиновников в соответствии с новым порядком. А именно: НАПК будет сравнивать стоимость задекларированных активов с их рыночной ценой, в случае появления новой информации будет проводить полную проверку декларации повторно. "Это и другие изменения предусмотрены новым порядком проведения контроля", - отметили в ведомстве.

Так, 1 июня, когда закончится период для представления деклараций за 2019 год, НАПК применит систему автоматизированного логического и арифметического контроля для определения деклараций с наибольшими рисками.

В первую очередь будут проверять декларации президентов Украины, премьер-министров и министров.

Изменения, предусмотренные новым порядком проведения контроля, предусматривают:

определенные конкретные действия уполномоченного лица НАПК во время проверки; определенный способ проведения каждой из составляющих проверки: в частности, стоимость задекларированных активов будет сравниваться с их рыночной ценой или аналогичных активов; в случае появления новой информации НАПК будет проводить полную проверку декларации повторно; будет проверяться соблюдение субъектом декларирования ограничений на получение подарков, а также ограничений, установленных после прекращения деятельности субъекта декларирования; предусмотрена проверка на установление признаков необоснованности получения активов; на проведение полной проверки предусмотрено до 120 календарных дней; при крайней необходимости срок может быть продлен максимум на 60 дней; в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока проверки уполномоченное лицо НАПК обязано подготовить справку по результатам проведения полной проверки и обнародовать ее на официальном веб-сайте НАПК.

Как отметили в ведомстве, новый порядок проведения контроля позволит обновленному НАПК проверять декларации чиновников "более эффективным и технологическим способом".

Подпишитесь на ежедневную еmail-рассылку от создателей газеты номер 1 в Украине. Каждый вечер в вашей почте самое важное, эксклюзивное и полезное. Подписаться.