  1. Главная
  2. Новости
  3. Начнут с Зеленского и премьеров: НАПК начинает проверку деклараций по-новому
Интернет-газета Интернет-газета "Вести" ·
· Коррупция · Декларация
Начнут с Зеленского и премьеров: НАПК начинает проверку деклараций по-новому

Начнут с Зеленского и премьеров: НАПК начинает проверку деклараций по-новому (3 новости)

«Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начинает проверку деклараций по-новому порядку. Проверка начнется с деклараций президентов, премьеров и министров.Об…»

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции отныне будет проверять декларации топ-чиновников в соответствии с новым порядком. А именно: НАПК будет сравнивать стоимость задекларированных активов с их рыночной ценой, в случае появления новой информации будет проводить полную проверку декларации повторно. "Это и другие изменения предусмотрены новым порядком проведения контроля", - отметили в ведомстве.

Так, 1 июня, когда закончится период для представления деклараций за 2019 год, НАПК применит систему автоматизированного логического и арифметического контроля для определения деклараций с наибольшими рисками.

В первую очередь будут проверять декларации президентов Украины, премьер-министров и министров.

Изменения, предусмотренные новым порядком проведения контроля, предусматривают:

определенные конкретные действия уполномоченного лица НАПК во время проверки; определенный способ проведения каждой из составляющих проверки: в частности, стоимость задекларированных активов будет сравниваться с их рыночной ценой или аналогичных активов; в случае появления новой информации НАПК будет проводить полную проверку декларации повторно; будет проверяться соблюдение субъектом декларирования ограничений на получение подарков, а также ограничений, установленных после прекращения деятельности субъекта декларирования; предусмотрена проверка на установление признаков необоснованности получения активов; на проведение полной проверки предусмотрено до 120 календарных дней; при крайней необходимости срок может быть продлен максимум на 60 дней; в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока проверки уполномоченное лицо НАПК обязано подготовить справку по результатам проведения полной проверки и обнародовать ее на официальном веб-сайте НАПК.

Как отметили в ведомстве, новый порядок проведения контроля позволит обновленному НАПК проверять декларации чиновников "более эффективным и технологическим способом".

Подпишитесь на ежедневную еmail-рассылку от создателей газеты номер 1 в Украине. Каждый вечер в вашей почте самое важное, эксклюзивное и полезное. Подписаться.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  22.05.20, 19:00 Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начинает проверку деклараций по-новому порядку. Проверка начнется с деклараций президентов, премьеров и министров.Об этом говорится в…
Facenews Facenews  ·  22.05.20, 23:15 Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начинает проверку деклараций по-новому порядку, передает FaceNews.ua. Проверка начнется с деклараций президентов, премьеров и министров.Как…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)
Симонов день: приметы и обряды на 23 мая

Симонов день: приметы и обряды на 23 мая
США внесли в черный список более 30 китайских компаний

США внесли в черный список более 30 китайских компаний
Посольство: из США в Украину спецрейсом вернулись 194 пассажира (Фото)

Посольство: из США в Украину спецрейсом вернулись 194 пассажира (Фото)
С 1 июня на дорогах вводят фотофиксацию нарушений: что ждет водителей

С 1 июня на дорогах вводят фотофиксацию нарушений: что ждет…
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 23 мая

Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли…
ООС: боевики 12 раз нарушали режим &quot;тишины&quot;

ООС: боевики 12 раз нарушали режим "тишины"
Боевики не прекращают обстрелы позиций ООС из запрещенного вооружения: один боец получил ранения

Боевики не прекращают обстрелы позиций ООС из запрещенного вооружения: один…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.