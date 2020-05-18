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Националиста Стерненко, зарезавшего человека в Одессе, признали потерпевшим

Националиста Стерненко, зарезавшего человека в Одессе, признали потерпевшим (3 новости)

«После посещения СБУ Сергею Стерненко заявил, что его вызывали для ознакомления с материалами уголовного производства. Он утверждает, что его признали…»

Одесского активиста Сергея Стерненко сегодня во время визита в Службу безопасности Украины признали потерпевшим и ознакомили с материалами дела о нападении на него. Активист высказал мнение, что подозрение ему не вручили из-за общественного резонанса.Одесского активиста Сергея Стерненко, который сегодня пришел в Службу безопасности Украину для проведения следственных действий, признали потерпевшим в уголовном производстве о нападении на него. Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший народный депутат Андрей Тетерук.

"Пришел поддержать Стерненко Сергея, которого вызвали в СБУ. Очевидно, что давление на него со стороны действующей власти и прихвостней Кремля должно было завершиться вручением подозрения об умышленном убийстве. Но количество неравнодушных граждан, которые сегодня собрались в его поддержку, изменили такое решение. Его сегодня признали потерпевшим и только ознакомили с материалами дела", написал Тетерук.

Сам Стерненко в своем Facebook написал: "Все хорошо! Бла...

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Страна.ua Страна.ua  ·  18.05.20, 11:17 ...
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  18.05.20, 12:04 После посещения СБУ Сергею Стерненко заявил, что его вызывали для ознакомления с материалами уголовного производства. Он утверждает, что его признали потерпевшим по делу о нападении, в ходе которого он…
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