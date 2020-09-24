Национальную полицию Украины вооружают электрошокерами

У період з вересня по жовтень Національна поліція України почне використовувати перші 200 електрошокерів TASER X2. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції, передає УНІАН.

"Це медично сертифікована нелетальна зброя, яка знерухомлює активного правопорушника, але на відміну від бойових чи травматичних пістолетів не завдає жертві тяжких, небезпечних для життя та здоров'я вогнепальних поранень", зазначили у Нацполіції.

Повідомляється, що електрошокери використовуватимуться задля підвищення громадян та офіцерів.

"Інструмент деескалації допоможе максимально безпечно виходити із загрозливих ситуацій під час виконання службових обов'язків та зменшити пов'язані з цим можливі травми громадян та офіцерів поліції", – повідомили в компанії-постачальнику.

Як зазначив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, використання електрошокерів є новизною для української поліції.

"Ми ретельно дослідили та продовжуємо стежити за досвідом зас...