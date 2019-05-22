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«Национальный Корпус» требует отменить мажоритарку и снизить проходной барьер

«Национальный Корпус» требует отменить мажоритарку и снизить проходной барьер (4 новости и 2 видео)

«Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде отменить выборы в парламент по мажоритарным округам и снизить избирательный барьер с 5% до…»

Представители партии "Национальный корпус" заявили, что парламент должен отменить мажоритарную систему на выборах в Раду, снизить проходной барьер с 5% до 3% и ввести открытые партийные списки. ВР отклонила внесение этого законопроекта в повестку дня.Сегодня под Верховную Раду с акцией протеста вышли представители партии "Национальный корпус", они призвали парламентариев внести изменения в Избирательный кодекс Украины: отменить на парламентских выборах мажоритарную систему, снизить проходной барьер с 5% до 3% и ввести открытые партийные списки. Трансляцию пикета партийцы вели на своем канале в YouTube.

По мнению представителей политсилы, эти изменения могут обеспечить обновление политической системы Украины и привести в парламент молодых политиков.

"Мы сегодня тут, чтобы озвучить требование всего украинского общества, всех молодых и не запятнанных коррупцией политиков. Только изменения в Избирательный кодекс могли позволить молодым лицам, за спинами которых нет олигархов и больших денег, попасть в парламент. Именно поэтому снижение проходного барьера, отмена мажоритарной системы и введение открытых списков было таким необходимым. Это был бы шанс на формирование нового парламента из молодых, эффективных и амбициозных. Однако, очевидно, представителям существующего политического режима это не нужно. Они не заинтересованы в качественных изменениях в стране и пытаются таким образом просто удержаться при власти", цитирует заявление партии "Интерфакс-Украина".

В политсиле заявили, что планируют участвовать во внеочередных парламентских выборах

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"Мы реальными делами доказали украинцам свою эффективность. Мы показали, что способны отстаивать интересы Украины не только на словах. Поэтому так: "Национальный корпус" идет на выборы и сделает все, чтобы в Украине наконец-то появилась новая политическая элита, которая будет работать в интересах страны и людей", сказано в сообщении.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля. По словам президента, юридическим основанием для роспуска нынешнего состава Рады является отсутствие с 2016 года коалиции.

Зеленский также обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с предложением созвать 22 мая внеочередное пленарное заседание парламента. Президент просил спикера внести в повестку дня вопросы о принятии изменений в законы "О выборах народных депутатов Украины" и "О публичных закупках".

Президент предлагал отменить мажоритарную систему и снизить проходной барьер в Раду до 3%.

На заседании парламента 22 мая депутаты не внесли в повестку дня сессии законопроекты Зеленского об изменениях в избирательное законодательство и об изменении системы госзакупок во время выборов.

ФОТО К НОВОСТИ: ««Национальный Корпус» требует отменить мажоритарку и снизить проходной барьер»
Фото Зеленский предлагает Раде отменить выборы в парламент по мажоритарным округам
Фото «Национальный Корпус» требует отменить мажоритарку и снизить проходной барьер
Фото "Национальный Корпус" требует отменить мажоритарку и снизить проходной барьер
Фото Нацкорпус под Радой потребовал отменить мажоритарку и снизить проходной барьер
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