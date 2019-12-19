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Политика
Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 17:04
· Верховная Рада · Протесты
Нацкорпус перекрыл Крещатик

Нацкорпус перекрыл Крещатик (7 новостей)

«На Крещатик от здания Рады направились активисты-аграрии и радикалы Нацкорпуса»

Под Верховной Радой Украины уже третий день продолжаются протесты против земельной реформы. Одни из организаторов протестов – активисты "Национального корпуса" – в четверг, 19 декабря, перекрыли центральную часть Киева Крещатик.

Митингующие пропускают только общественный транспорт, сообщает "Укринформ".

В нынешней акции принимают участие около 100 активистов "Национального корпуса". На месте также работают представители полиции диалога.

Протестующие держат в руках плакаты с призывами к власти:

Верховная Рада откроет и сразу закроет вечернее пленарное заседание, -…
Верховная Рада откроет и сразу закроет вечернее пленарное заседание, -…

  • "Руки прочь от государственных земель!";

  • "Нет – уничтожению села";

  • "Продадим землю – потеряем будущее»;

  • "Землю – фермерам, а не олигархам".

    • Активисты перекрыли Крещатик: смотрите видео

    Обновлено в 16:07 Представители “Нацкорпусу” и Ассоциации фермеров прекратили перекрытие Крещатика и возвращаются под Верховную Раду.

    Обновлено в 17:04 В Киеве представители Национального корпуса и Ассоциации фермеров прекратили перекрытия проезжей части Крещатика и организованными колоннами возвращаются под Верховную Раду. Об этом сообщают СМИ. Сообщается, что на Крещатике акция протеста против открытия рынка земли сельскохозяйственного назначения длилась более 2,5 часа. В завершение митинга организаторы протеста сообщили журналистам, что требуют от Президента отозвать из Верховной Рады соответствующий законопроект и анонсируют на 20 декабря масштабную акцию протеста под стенами парламента. Акция начнется в 9.30, ее организаторы обещают перекрыть улицу Михаила Грушевского и «заблокировать весь центр Киева». Сейчас часть протестующих движется в направлении Верховной Рады.

    ФОТО К НОВОСТИ: «Нацкорпус перекрыл Крещатик»
    Фото В Киеве митингующие против рынка земли хотят перекрыть Крещатик
    Фото "Нацкорпус" разблокировал Крещатик
    Фото «Акция перебазируется под Раду»: Нацкорпус разблокировал Крещатик
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    Униан Униан  ·  19.12.19, 13:33 На Крещатик от здания Рады направились активисты-аграрии и радикалы "Нацкорпуса".
    Украинская правда Украинская правда  ·  19.12.19, 14:14 Более 100 представителей Национального корпуса перекрыли проезжую часть улицы Крещатик возле ЦУМа, протестуя против открытия рынка земли.
    Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  19.12.19, 15:10 Несколько сотен представителей "Национального корпуса" и аграриев перекрыли проезжую часть улицы Крещатик в центре Киева, - передает корреспондент "ОстроВа"
    ВСЕ ИСТОЧНИКИ
    Униан Униан  ·  19.12.19, 16:07 Представители “Нацкорпусу” и Ассоциации фермеров прекратили перекрытие Крещатика и возвращаются под Верховную Раду.
    Голос.UA Голос.UA  ·  19.12.19, 17:04 В Киеве представители Национального корпуса и Ассоциации фермеров прекратили перекрытия проезжей части Крещатика и организованными колоннами возвращаются под Верховную Раду. Об этом сообщают СМИ. Сообщается,…
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