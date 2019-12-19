Нацкорпус перекрыл Крещатик

Под Верховной Радой Украины уже третий день продолжаются протесты против земельной реформы. Одни из организаторов протестов – активисты "Национального корпуса" – в четверг, 19 декабря, перекрыли центральную часть Киева Крещатик.

Митингующие пропускают только общественный транспорт, сообщает "Укринформ".

В нынешней акции принимают участие около 100 активистов "Национального корпуса". На месте также работают представители полиции диалога.

Протестующие держат в руках плакаты с призывами к власти:

Верховная Рада откроет и сразу закроет вечернее пленарное заседание, -…

"Руки прочь от государственных земель!";

"Нет – уничтожению села";

"Продадим землю – потеряем будущее»;

"Землю – фермерам, а не олигархам".

Активисты перекрыли Крещатик: смотрите видео

Обновлено в 16:07 Представители “Нацкорпусу” и Ассоциации фермеров прекратили перекрытие Крещатика и возвращаются под Верховную Раду.

Обновлено в 17:04 В Киеве представители Национального корпуса и Ассоциации фермеров прекратили перекрытия проезжей части Крещатика и организованными колоннами возвращаются под Верховную Раду. Об этом сообщают СМИ. Сообщается, что на Крещатике акция протеста против открытия рынка земли сельскохозяйственного назначения длилась более 2,5 часа. В завершение митинга организаторы протеста сообщили журналистам, что требуют от Президента отозвать из Верховной Рады соответствующий законопроект и анонсируют на 20 декабря масштабную акцию протеста под стенами парламента. Акция начнется в 9.30, ее организаторы обещают перекрыть улицу Михаила Грушевского и «заблокировать весь центр Киева». Сейчас часть протестующих движется в направлении Верховной Рады.