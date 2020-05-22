Нацполиция и МВД дополнит подозрение Игорю Гиркину в убийствах украинцев, - Геращенко

В обвинении террориста Игоря Гиркина появятся пункты по убийству трех украинцев. Признание в преступлении он сделал во время интервью с Дмитрием Гордоном.
Впервые Игорь Гиркин назвал себя прямо причастным к организации и убийству трех граждан Украины. Об этом заместитель министра МВД Антон Геращенко рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", пишет 24 канал.
Признание через интервью, утверждает Геращенко, является достаточной доказательной базой. Именно поэтому Национальная полиция, при непосредственном согласии Арсена Авакова, будет дополнять подозрение в убийстве украинских граждан Гиркиным.
Для меня важно было это услышать, и мы считаем, что это признание будет серьезной доказательной базой, – рассказал заместитель министра МВД Геращенко.
Кроме того, как рассказал Геращенко, сын убитого Владимира Рыбака работает в структурах МВД в сервисном центре.
Кого убил Гиркин и признался в этом в интервью
Тела всех трех со следами пыток обнаружили в реке Торец под Славянском в 2014-м.
Подробнее о том, какие высказывания из интервью Гордону примет во внимание Офис Генпрокурора при оформлении обвинений, читайте в материале.