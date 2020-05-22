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Нацрада з питань телебачення та радіомовлення почала наступ на телеканал "Еспресо" – Костинський

Нацрада з питань телебачення та радіомовлення почала наступ на телеканал "Еспресо" – Костинський (3 новости)

«Національна рада з голосу внесла проєкт рішення та більшістю голосів ухвалила рішення про призначення перевірки телеканалу»

Національна рада почала наступ на телеканал "Еспресо". Призначена перевірка через трансляцію передач Української редакції "Радіо Свобода" та BBC NEWS Україна. Про це написав на своїй сторінці у Facebook колишній член Нацради Сергій Костинський.

"7 травня, на своєму попередньому засіданні, Національна рада відмовилася переоформити ліцензію телеканалу Еспресо - в частині програмної концепції. Треба зазначити, що телеканал ще в березні звернувся до регулятора з проханням дозволити транслювати європейські передачі обсягом 2,5 години, що зумовлено складною економічною ситуацією", - написав Костинський.

З його слів, розгляд питання, за пропозицією Ольги Герасим'юк, був відкладений на невизначений час. Голова Національної ради заявила, що для переоформлення ліцензії мовник повинен надати "обґрунтування", чому він вирішив транслювати іноземний продукт.

"Насправді, вимога Ольги Герасим'юк вже мала ознаки непрямого тиску на телеканал, тому що закон не пере...

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Главком Главком  ·  22.05.20, 11:26 Національна рада з голосу внесла проєкт рішення та більшістю голосів ухвалила рішення про призначення перевірки телеканалу
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  22.05.20, 11:50 Бывший член Нацсовета по телевидению и радиовещанию Сергей Костинский заявил, что совет начал наступление на телеканал "Эспрессо" в связи с трансляцией передач Украинской редакции "Радио Свобода" и "BBC…
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