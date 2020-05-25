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Нацсовет по ТВ возмущен тем, что телеканалы не перевыполняют языковые квоты

Нацсовет по ТВ возмущен тем, что телеканалы не перевыполняют языковые квоты (5 новостей)

«Национальный совет обнародовала письмо телевещателям, в котором просит объяснить редакционную политику по выполнению языкового законодательства»

В понедельник, 25 мая, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обнародовал письмо телевещателям с просьбой объяснить редакционную политику по выполнению языкового законодательства. В ведомстве видят потенциальный риск нарушения действующих норм.

Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

Отмечается, что Национальный совет письменно обратился к руководителям телерадиоорганизаций, ведущих телевизионное вещание, с просьбой объяснить редакционную политику касательно обязательной доли звучания украинского языка в эфире.

"Последний мониторинг регулятора показал, что выполнение установленных законодательством требований происходит в минимальном процентном соотношении", - говорится в сообщении.

В регуляторе видят потенциальный риск нарушения действующих норм, а также осложнений при выполнении их в будущем после вступления в силу отдельных положений Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

ФОТО К НОВОСТИ: «Нацсовет по ТВ возмущен тем, что телеканалы не перевыполняют языковые квоты»
Фото Нацрада требует от телеканалов перевыполнения языковых квот
Фото Телеканалы минимально соблюдают языковые квоты, - Нацсовет
Фото Нацсовет обеспокоен: телеканалы минимально выполняют языковые квоты
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Страна.ua Страна.ua  ·  25.05.20, 20:53 ...
Украинская правда Украинская правда  ·  25.05.20, 21:26 Национальный совет обнародовала письмо телевещателям, в котором просит объяснить редакционную политику по выполнению языкового законодательства.
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Новый Регион Новый Регион  ·  26.05.20, 03:13 Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания письмами обратился к руководителям телерадиоорганизаций, ведущих телевизионное вещание, и просит объяснить их редакционную политику в отношении…
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