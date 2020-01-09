  1. Главная
  2. Новости
  3. Украина
  4. Нацсовет внепланово проверит телеканал Прямой
Украина
Фокус Фокус ·
Нацсовет внепланово проверит телеканал Прямой

Нацсовет внепланово проверит телеканал Прямой (4 новости)

«По мнению замглавы Нацсовета, телеканал нарушает все этические стандарты профессии»

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку телеканала "Прямой". Об этом сообщает "Укринформ". По словам первого заместителя председателя Нацсовета Ольга Герасимюк, к ним поступило обращение с жалобой на действия и слова телеведущего канала "Прямой" Сергея Пояркова, который, по мнению заявителя, "посягает на честь и достоинство президента Украины Зеленского, оскорбляет его семью, отдельных персонажей, этносы и государство, употребляет нецензурную брань". "Мониторинг зафиксировал эту трансляцию и определенные высказывания", – сказала Герасимюк. По мнению члена Нацсовета Сергея Костинского, вопрос довольно политический, так как касается персонально президента Украины. "Сюжет, я считаю, недостойный. Такое давать в эфир нельзя. Но у нас есть определенная практика, которая использовалась последние пять лет. И она исходила из того, что Национальный совет никогда не адвокатирует публичных лиц и тем более не адвокатирует, не защищает президента Украины", – сказал Костинский. В то же время Герасимюк считает, что медиарынку необходимо подать сигнал о недопустимости подобных вещей. По ее мнению, ведущий должен соблюдать журналистскую этику и не имеет профессионального права подавать такой пример в информационном пространстве. В итоге члены Нацсовета проголосовали: пять голосов "за", двое воздержались. Таким образом приняв решение о внеплановой выездной проверке телеканала "Прямой". Стоит напомнить, что 27 декабря 2019 года в эфире "Прямого" художник и телеведущий Сергей Поярков на протяжении получаса грубо высказывался в адрес президента Зеленского. На телеканале, который связывают с Петром Порошенко, Поярков ведет авторскую программу "Поярков news". В ее выпуске от 27 декабря он назвал Зеленского "маленьким зеленым чмом", а его отца – "тупым". "Нам надо, чтобы наш президент, зараза, относился к нашим певцам и активистам с уважением, а не быковал, как маленькое ссыкливое чмо", – заявил ведущий "Прямого". "Мы избрали невоспитанное зеленое чмо. И нам с вами его воспитывать", – говорил Поярков. "Если не будете исполнять мою команду – там все написано! Вы – моя прислуга! Я вас буду пороть на конюшне розгами, если вы, падлы, не будете меня слушаться. Все поняли? А ну быстро побежали исполнять!", – кричал телеведущий. "Я понимаю, что у Зеленского папа тупой. Криворогий профессор кислых щей... Можно ли представить, что в какой-либо стране папа президента пойдет его защищать, как обоссавшуюся в песочнице девочку?", – такими словами Поярков оценил интервью Александра Семеновича Зеленского "Стране". Как ранее сообщал Фокус: В октябре Окружной административный суд Киева отказался приостановить решение Национального совета по вопросам телерадиовещания, который отказался продлевать лицензии пяти компаниям, вещающим под логотипом "112 Украина". В ноябре Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne в связи с высказываниями, имеющими признаки разжигания вражды.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  09.01.20, 14:01 Нацсовет Украины по вопросам теле- и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку телеканала Прямой. Об этом пишет Укринформ.По словам первого замглавы Ольги Герасимюк, к ним обратились с жалобой…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  09.01.20, 14:05 Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку телеканала Прямой, владельцем которого называют бывшего президента Петра Порошенко. Об этом сообщает Укринформ…
Главком Главком  ·  09.01.20, 14:09 По мнению замглавы Нацсовета, телеканал нарушает все этические стандарты профессии
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Украина»
В Киеве четверо взорвали банкомат Ощадбанка, попав на камеру

В Киеве четверо взорвали банкомат Ощадбанка, попав на камеру
&amp;quot;Было предчувствие какое-то&amp;quot;. Пилоту МАУ внезапно заменили смертельный рейс на Тегеран на другой

"Было предчувствие какое-то". Пилоту МАУ внезапно заменили смертельный рейс на…
Самолет Минобороны Украины с экспертами вылетел в Иран

Самолет Минобороны Украины с экспертами вылетел в Иран
Главной страной в расследовании катастрофы самолета МАУ является Иран, - политический директор МИД Макеев

Главной страной в расследовании катастрофы самолета МАУ является Иран, -…
Украина запретила полеты в Иран и Ирак

Украина запретила полеты в Иран и Ирак
Пассажирский автобус и два автомобиля столкнулись на Днепропетровщине: один человек погиб, 12 - травмированы, - полиция. ФОТО

Пассажирский автобус и два автомобиля столкнулись на Днепропетровщине: один человек…
Авиакатастрофа самолета в Иране: Зеленский поручил генпрокурору открыть уголовное производство

Авиакатастрофа самолета в Иране: Зеленский поручил генпрокурору открыть уголовное производство
Авиакатастрофа МАУ в Иране: Зеленский поручил создать оперативный штаб при СНБО

Авиакатастрофа МАУ в Иране: Зеленский поручил создать оперативный штаб при…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На Закарпатье пьяный напал на полицейского с ножом

На Закарпатье пьяный напал на полицейского с ножом
Прогноз погоды в Луганске на 11 января

Прогноз погоды в Луганске на 11 января
В Киеве поймали вора в законе, который бежал из РФ - известно

В Киеве поймали вора в законе, который бежал из РФ…
Глава Playstation заявил, что, поиграв в PS5 игроки не захотят возвращаться на PS4

Глава Playstation заявил, что, поиграв в PS5 игроки не захотят…
В Сомали спецназ уничтожил 35 боевиков &quot;Аш-Шабаб&quot;

В Сомали спецназ уничтожил 35 боевиков "Аш-Шабаб"
Прогноз погоды в Луганске на 10 января

Прогноз погоды в Луганске на 10 января
На Полтавщині затримали підозрюваного у викраденні понад 3,5 тисяч метрів кабелю

На Полтавщині затримали підозрюваного у викраденні понад 3,5 тисяч метрів…
Хотел взорвать экс-разведчика ВСУ: в Харькове задержали бывшего нацгвардейца с полкило тротила, - ВИДЕО

Хотел взорвать экс-разведчика ВСУ: в Харькове задержали бывшего нацгвардейца с…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.