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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 13:54
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Надепы от "Слуги народа" ждут объяснений об участии Яценюка в поездке членов правительства в Черновицкую область

Надепы от "Слуги народа" ждут объяснений об участии Яценюка в поездке членов правительства в Черновицкую область (8 новостей)

«Нардепы хотят узнать, на каком основании экс-премьер пользовался служебным авиатранспортом МВД»

Нардепы от Слуги народа направили обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой объяснить совместную поездку экс-премьера Арсения Яценюка и членов правительства в Черновицкую область, которая состоялась 21 мая. Об этом сообщает пресс-служба Слуги народа. 

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В партии заявляют, что 21 мая глава МВД Арсен Аваков, глава Минздрава Максим Степанов и министр Кабмина Олег Немчинов вместе с Яценюком посетили Черновицкую область, а экс-премьер принимал участие в пресс-брифинге. 

Нардепы просят Шмыгаля ответить на ряд вопросов:

- На каком правовом основании Яценюк пользовался служебным авиатранспортом МВД или любого другого министерства или ведомства?

- Занимает ли Яценюк любую официальную должность в МВД или в другом министерстве или ведомстве, что дает ему право выступать на официальном пресс-брифинге членов правительства?

- Какое должностное лицо позволило допустить Яценюка к пользованию служебным авиатранспортом?

- Осуществлял...

Обновлено в 13:54 Нардепы просят Шмыгаля предоставить им информацию по следующим вопр...

ФОТО К НОВОСТИ: «Надепы от "Слуги народа" ждут объяснений об участии Яценюка в поездке членов правительства в Черновицкую область»
Фото Надепы от "Слуги народа" ждут объяснений об участии Яценюка в поездке членов правительства в Черновицкую область
Фото В "Слуге народа" просят объяснить поездку Яценюка с членами правительства
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Украинская правда Украинская правда  ·  23.05.20, 11:30 Нардепы от партии "Слуга народа" обратились к премьеру Денису Шмыгалю с просьбой объяснить ситуацию в отношении поездки экс-премьера Арсения Яценюка в Черновицкую область вместе с членами правительства…
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ВСЕ ИСТОЧНИКИ
РБК Украина РБК Украина  ·  23.05.20, 13:22 Народные депутаты от партии "Слуга Народа" направили депутатское обращение к премьер-министру Дениса Шмыгалю по поводу совместного визита действующих министров правительства и экс-премьер-министра Арсения…
Страна.ua Страна.ua  ·  23.05.20, 13:31 ...
Гордон Гордон  ·  23.05.20, 13:54 Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк 21 мая ездил в Черновицкую область вместе с членами правительства в связи с обострением там ситуации с COVID-19. Парламентарии от "Слуги народа" направили…
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