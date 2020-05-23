Надепы от "Слуги народа" ждут объяснений об участии Яценюка в поездке членов правительства в Черновицкую область

Нардепы от Слуги народа направили обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой объяснить совместную поездку экс-премьера Арсения Яценюка и членов правительства в Черновицкую область, которая состоялась 21 мая. Об этом сообщает пресс-служба Слуги народа.
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В партии заявляют, что 21 мая глава МВД Арсен Аваков, глава Минздрава Максим Степанов и министр Кабмина Олег Немчинов вместе с Яценюком посетили Черновицкую область, а экс-премьер принимал участие в пресс-брифинге.
Нардепы просят Шмыгаля ответить на ряд вопросов:
- На каком правовом основании Яценюк пользовался служебным авиатранспортом МВД или любого другого министерства или ведомства?
- Занимает ли Яценюк любую официальную должность в МВД или в другом министерстве или ведомстве, что дает ему право выступать на официальном пресс-брифинге членов правительства?
- Какое должностное лицо позволило допустить Яценюка к пользованию служебным авиатранспортом?
- Осуществлял...
Обновлено в 13:54 Нардепы просят Шмыгаля предоставить им информацию по следующим вопр...