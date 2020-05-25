  1. Главная
  2. Новости
  3. Надевали противогаз, били и насиловали: в ГБР раскрыли подробности ЧП в полиции Кагарлыка
Сегодня Сегодня ·
· Полиция
Надевали противогаз, били и насиловали: в ГБР раскрыли подробности ЧП в полиции Кагарлыка

Надевали противогаз, били и насиловали: в ГБР раскрыли подробности ЧП в полиции Кагарлыка (3 новости)

«Людей пытали прямо в полицейском отделении»

Стали известны подробности громкого скандала, который разгорелся в Киевской области. В Нацполиции заявили, что двое сотрудников Кагарлыкского отделения подозреваются в избиении и изнасиловании женщины.

«Вчера в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения, которая была избита и изнасилована. С ее слов, к этому причастны сотрудники полиции, - сообщила пресс-служба полиции Киевской области. - Эту информацию сразу начали отрабатывать сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которая накануне доставлялась в отделение полиции для дачи показаний о краже имущества».

По данным МВД, были задержаны двое сотрудников Кагарлыкского отдела полиции. Открыто и расследуется уголовное производство по статье «Изнасилование», подозреваемых отправили в изолятор.

Глава Нацполиции Игорь Клименко уволил полицейских, к...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Факты Факты  ·  25.05.20, 13:25 Людей пытали прямо в полицейском отделении
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Италии назвали две даты возможного возвращения Серии A

В Италии назвали две даты возможного возвращения Серии A
Минэкономики прогнозирует низкую инфляцию из-за кризиса и падения спроса

Минэкономики прогнозирует низкую инфляцию из-за кризиса и падения спроса
Автомобили JLR получат «заряд» SVO

Автомобили JLR получат «заряд» SVO
Коноплянка мог оказаться в Барселоне

Коноплянка мог оказаться в Барселоне
Зеленский попросил Израиль о гумпомощи для борьбы с коронавирусом

Зеленский попросил Израиль о гумпомощи для борьбы с коронавирусом
Льюис ХЭМИЛТОН: «На карантине задумался, стоит ли продолжать карьеру Ф-1»

Льюис ХЭМИЛТОН: «На карантине задумался, стоит ли продолжать карьеру Ф-1»
Сервісні центри МВС відновлюють прийняття практичних іспитів з навичок керування транспортними засобами

Сервісні центри МВС відновлюють прийняття практичних іспитів з навичок керування…
Угрожал взорвать гранату: семейная ссора в Павлограде могла закончиться трагически

Угрожал взорвать гранату: семейная ссора в Павлограде могла закончиться трагически
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.