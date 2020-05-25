Надевали противогаз, били и насиловали: в ГБР раскрыли подробности ЧП в полиции Кагарлыка

Стали известны подробности громкого скандала, который разгорелся в Киевской области. В Нацполиции заявили, что двое сотрудников Кагарлыкского отделения подозреваются в избиении и изнасиловании женщины.
«Вчера в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения, которая была избита и изнасилована. С ее слов, к этому причастны сотрудники полиции, - сообщила пресс-служба полиции Киевской области. - Эту информацию сразу начали отрабатывать сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которая накануне доставлялась в отделение полиции для дачи показаний о краже имущества».
По данным МВД, были задержаны двое сотрудников Кагарлыкского отдела полиции. Открыто и расследуется уголовное производство по статье «Изнасилование», подозреваемых отправили в изолятор.
Глава Нацполиции Игорь Клименко уволил полицейских, к...