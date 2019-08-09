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Гордон Гордон · · Обновлено в 11:38
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Надо приостанавливать участие в Минске - Бессмертный

Надо приостанавливать участие в Минске - Бессмертный (9 новостей)

«По мнению представителя Украины в ТКГ, надо собрать встречу "нормандского формата"»

6 августа в результате обстрела боевиками позиций в районе Павлополя погибли четыре бойца 36-й бригады морской пехоты. Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Безсмертный считает, что до переговоров в нормандском формате украинская сторона должна приостановить свое участие в минском процессе.Украина должна была приостановить участие в Минских переговорах после гибели четырех военных на Донбассе до тех пор, пока не состоится встреча в нормандском формате. Об этом в эфире телеканала ATR 8 августа сообщил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Безсмертный.

"С моей точки зрения, после событий в Павлополе первое, что надо было сказать: Украина приостанавливает работу в минском процессе до момента, пока не будет собран нормандский формат", отметил Безсмертный.

По его словам, если не давить на РФ, она будет действовать все более агрессивно. Руководство Кремля действует по принципу "принуждение к миру силой", подчеркнул переговорщик.

Безсмертный высказал мнение, что вероятность встречи в нормандском формате лидеров государств-участников маловероятна до парламентских выборов в России осенью этого года.

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"Они хотят выдержать это настроение электората для того, чтобы сохранить влияние "Единой России" и [президента РФ Владимира] Путина как политика в России", считает переговорщик.

6 августа в результате обстрела боевиками позиций в районе Павлополя погибли четыре бойца 36-й бригады морской пехоты. Боевики открыли огонь, когда украинские военнослужащие занимались инженерным оборудованием позиций, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк. Он отметил, что это нападение не останется без внимания.

Из-за гибели военных президент Украины Владимир Зеленский призвал президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелу Меркель и президента РФ Владимира Путина "как можно быстрее собраться" для возобновления переговоров в нормандском формате. Он заявил, что этот обстрел "подрывает не только перемирие, но и переговорный процесс" по урегулированию конфликта в целом.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В зоне конфликта периодически объявляют перемирия. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала бессрочное прекращение огня на востоке Украины с полуночи 21 июля. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала с 21 июля по 2 августа около 6 тыс. нарушений режима перемирия.

Обновлено в 11:35 По мнению представителя Украины в ТКГ, надо собрать встречу "нормандского формата".

Обновлено в 11:38 При этом он отметил, что вероятность встречи в "нормандском формате" лидеров государств-участников (Украина, Германия, Франция, РФ) "маловероятна до выборов в России осенних".

ФОТО К НОВОСТИ: «Надо приостанавливать участие в Минске - Бессмертный»
Фото Безсмертный: Украина должна была приостановить участие в минском процессе после гибели военных под Павлополем
Фото Гибель морпехов под Павлополем. Безсмертный считает, что Украина должна приостановить участие в Минском формате
Фото Надо приостанавливать участие в Минске - Бессмертный
Фото Украина должна была приостановить участие в "Минске" из-за гибели четырех военных на Донбассе - Бессмертный
Фото Украина должна прекратить участие в Минских переговорах после убийства военных на Донбассе – Бессмертный
Фото Украина должна приостановить участие в Минских переговорах, пока не будет собран "нормандский формат", - Бессмертный
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  09.08.19, 10:28 После гибели четырех военных на Донбассе Украина должна была приостановить участие в Минских переговорах до тех пор, пока не будет собран "нормандский формат".
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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  09.08.19, 10:47 После гибели четырех военных на Донбассе Украина должна приостановить участие в Минских переговорах. Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на…
Униан Униан  ·  09.08.19, 11:22 Он уверен, что только после встречи в «нормандском формате» Украина может продолжать участие в Минском переговорном процессе.
ТСН ТСН  ·  09.08.19, 11:35 По мнению представителя Украины в ТКГ, надо собрать встречу "нормандского формата".
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