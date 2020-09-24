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«Нафтогаз» из-за миллиардных убытков будет повышать цену газа

«Нафтогаз» из-за миллиардных убытков будет повышать цену газа (3 новости)

«Национальная акционерная компания (НАК) Нафтогаз Украины прикрывается мировым кризисом и коронавируса и манипулирует финансовой информацией. Об этом бывший исполнительный директор…»

НАК «Нафтогаз» прикрывается мировым кризисом и коронавируса и манипулирует финансовой информацией, написал в Facebook бывший исполнительный директор компании Юрий Витренко. «Минус 11,5 млн грн за полгода! Нам эти цифры долго не показывали, задерживая публикацией отчетности в нарушение требований законодательства. И это национальная компания, которой бесплатно передали практически все разрешения на добычу газа, подземные хранилища газа, нефтетранспортную систему и тому подобное. Вместо того, чтобы показывать доходы, адекватные доходности на вложенный капитал (деньги украинского народа), эта компания стала убыточной», - написал он на своей странице. Вторник отметил, что «Нафтогаз» долгое время показывал в финансовой документации прибыли, «забывая» сказать, что без доходов от «Газпрома» предприятие еще в прошлом году было убыточным. «Как теперь объяснить огромные расходы на« благотворительность »и самую дорогую рекламу в украинском Форбсе со стороны убыточного Нафтогаза? То есть это уже д...

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Капитал Капитал  ·  24.09.20, 13:13 НАК «Нафтогаз» прикрывается мировым кризисом и коронавирусом и манипулирует финансовой информацией, написал в Facebook бывший исполнительный директор компании Юрий Витренко.…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  24.09.20, 13:31 Национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины" прикрывается мировым кризисом и коронавируса и манипулирует финансовой информацией. Об этом бывший исполнительный директор компании Юрий Витренко…
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