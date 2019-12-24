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Политика
Гордон Гордон · · Обновлено в 18:57
· Газ · Директор
"Нафтогаз" надеется подписать контракт на транзит газа до 27 декабря

"Нафтогаз" надеется подписать контракт на транзит газа до 27 декабря (6 новостей)

«Согласовывать условия договора представители Украины и России будут 26 декабря»

Команда НАК "Нафтогаз України" уже подготовила проекты контрактов на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему, сообщил исполнительный директор "Нафтогазу" Юрий Витренко. 26 декабря команды НАК "Нафтогаз України" и "Газпрома" встретятся, чтобы окончательно согласовать условия договоров на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему. Об этом в Facebook сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

"Мы уже успели выполнить "домашнее задание" подготовили проекты контрактов, которые готовы к подписанию. Каждая сторона имеет свои проекты договоров, а вот подписать нужно только один комплект. Собственно 26 декабря мы и будем работать над общим вариантом", написал Витренко.

Он подчеркнул, что "Нафтогаз" не намерен идти на "сплошные уступки" "Газпрому".

"Мы ни в коем случае не дадим поступиться национальными интересами Украины. Надеемся, что нам удастся согласовать условия договоров и завершить этот процесс уже в пятницу, 27 декабря. Но если будет такая необходимость, работа будет продолжаться и на выходных", добавил исполнительный директор НАК.

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10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

В 2018 2019 годах прошло несколько раундов трехсторонних (третьей стороной выступает Еврокомиссия) газовых переговоров на высоком уровне. 20 декабря 2019 года в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии "достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям" по транзиту российского газа, сообщили в Офисе президента Украины. В российском "Газпроме" рассказали, что Украина и РФ подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Оржель сообщил 21 декабря, что, согласно договоренностям, контракт на транзит российского газа будет подписан сроком на пять лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет. Также РФ выплатит Украине $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, но стороны отзовут другие встречные иски по газу. Кроме того, по словам Оржеля, тариф на транспортировку газа будет повышен. Министр проинформировал, что договоренности по транзиту российского газа через украинскую газотранспортную систему не предусматривают возможности прямых поставок газа в Украину из РФ.

Витренко заявлял, что контракты на транзит должны быть подписаны до 29 декабря. Он сообщил, что "Нафтогаз" станет посредником между "Газпромом" и компанией "Оператор газотранспортной системы Украины".

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявлял, что тариф на транзит российского газа через Украину не будет меняться в течение пяти лет.

Обновлено в 18:30 Представители НАК "Нафтогаз Украины" и российского "Газпрома" 26 декабря встретятся для окончательного согласования договоров по транзиту газа.

Обновлено в 18:57 Согласовывать условия договора представители Украины и России будут 26 декабря.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Нафтогаз" надеется подписать контракт на транзит газа до 27 декабря»
Фото "Нафтогаз" надеется подписать контракт на транзит газа до 27 декабря
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Фото "Нафтогаз" надеется на подписание контрактов с "Газпромом" 27 декабря - Витренко
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РБК Украина РБК Украина  ·  24.12.19, 17:28 Контракт на транзит газа через территорию Украины могут подписать до 27 декабря 2019 года. Об этом в Facebook сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.По его словам, 26 декабря…
Капитал Капитал  ·  24.12.19, 17:44 НАК «Нафтогаз Украины» и российский «Газпром» 26 декабря встретятся для окончательного согласования договоров по транзиту газа, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза»…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  24.12.19, 17:50 Новый газовый контракт с Россией могут подписать до 27 декабря. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщил в Facebook исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко. Ожидается, что 26 декабря Нафтогаз и…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  24.12.19, 18:30 Представители НАК "Нафтогаз Украины" и российского "Газпрома" 26 декабря встретятся для окончательного согласования договоров по транзиту газа.
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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  24.12.19, 18:57 Согласовывать условия договора представители Украины и России будут 26 декабря.
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