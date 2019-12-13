Нафтогаз назвал цену газа для украинцев: детали (4 новости) «С 1 января 2020 года для всех харьковчан автоматически начнет действовать гарантированная цена на газ, которую определил НАК Нафтогаз Украины. Так,…»

Оптовая цена на газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым он поставляется в рамках спецобязательств (ПСО), в январе 2020 года составит 5500 грн за тыс. "кубов" без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов. Это на 12% ниже цены, которая действовала в январе-2019 года, сообщила сегодня, 13 декабря, пресс-служба "Нафтогаза Украины".

Как отметили в компании, эта цена совпадает с квартальной гарантированной ценой, которую "Нафтогаз" предложил всем защищенным потребителям на период с января по апрель следующего года. Однако если потребители хотят получать газ по цене, которая будет меняться ежемесячно в зависимости от ситуации на рынке, необходимо с 10 по 24 декабря обратиться в свои региональные сбытовые компании.

Подробнее читайте в нашем материале - Какой будет гарантированная цена на газ для населения: Нафтогаз дал разъяснения

Также в "Нафтогазе" добавили, что потребителям, которые хотят покупать газ по фиксированной цене с 1 января 2020 года до конца сезона, не нужно никуда обращаться или вносить предоплату – для них с 1 января автоматически начнет действовать гарантированная цена.

"Нафтогаз Украины" не нашел подтверждений информации Paradise…

Газ для украинцев подешевел: карта декабрьских цен по регионам

"Оба механизма – ежемесячной и гарантированной цены – отвечают требованиям МВФ. Согласно международным обязательствам, с 1 января 2020 года Украина переходит на рыночное ценообразование на газ для бытовых потребителей в рамках ПСО. Это означает, что оптовая цена для бытовых потребителей должна соответствовать рыночной цене для коммерческих потребителей. С 1 мая 2020 года Украина взяла на себя обязательства полностью либерализировать рынок поставок газа бытовым потребителям и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте", – заключили в "Нафтогазе".