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"Нафтогаз" обжалует снижение цен на газ для населения

"Нафтогаз" обжалует снижение цен на газ для населения (6 новостей)

«Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины обжалует в суде постановление Кабинета министров, которым была снижена цена на газ для населения»

Нафтогаз подала иск в Окружной админсуд Киева, в котором обжалует постановление Кабмина, которым были изменены расчеты цены газа для населения. Об этом сообщает пресс-служба суда в пятницу, 9 августа.

Как сообщается, истец просит суд признать противоправным и недействительным постановление правительства от 5 июня 2019 года №485 О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 3 апреля 2019 года №293.

Суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.

С тех пор Кабмин несколько раз обязывал Нафтогаз снизить стоимость газа. В целом с мая тарифы на газ для населения уменьшились на 25%.

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  09.08.19, 17:19 Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" обжалует в суде постановление Кабинета министров, которым была снижена цена на газ для населения.
Канал 112 Канал 112  ·  09.08.19, 17:47 Добавим, что в этом месяце "Нафтогаз" снизил цену на газ для населения на 5,1%.  В целом с апреля этого года цена, по которой "Нафтогаз" продает газ для нужд населения и других защищенных потребителей…
Гордон Гордон  ·  09.08.19, 20:07 "Нафтогаз України" просит признать противоправным и недействительным постановление правительства №485 от 5 июня о внесении изменений в постановление №293 от 3 апреля о цене на газ для населенияКомпания…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  09.08.19, 20:07 "Нафтогаз" оспаривает постановление Кабмина, которым были изменены расчеты цены газа для населения. Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева. Об этом сообщает пресс-служба…
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