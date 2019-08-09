"Нафтогаз" обжалует снижение цен на газ для населения (6 новостей) «Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины обжалует в суде постановление Кабинета министров, которым была снижена цена на газ для населения»

Нафтогаз подала иск в Окружной админсуд Киева, в котором обжалует постановление Кабмина, которым были изменены расчеты цены газа для населения. Об этом сообщает пресс-служба суда в пятницу, 9 августа.

Как сообщается, истец просит суд признать противоправным и недействительным постановление правительства от 5 июня 2019 года №485 О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 3 апреля 2019 года №293.

Суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.

С тех пор Кабмин несколько раз обязывал Нафтогаз снизить стоимость газа. В целом с мая тарифы на газ для населения уменьшились на 25%.

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