"Нафтогаз" подписал мировое соглашение с "Киевтеплоэнерго"

НАК Нафтогаз Украина и Киевтеплоэнерго подписали мировое соглашение относительно долговых обязательств Киевэнерго. Об этом во вторник, 9 октября, сообщает пресс-служба Нафтогаза в Twitter.

Отмечается, что соглашение относительно долга Киевэнерго было подписано сегодня, 9 октября, а уже завтра, 10 октября, его должен утвердить суд. После этого, как прогнозируют в Нафтогазе, через неделю в Киеве может быть возобновлено горячее водоснабжение.

"Где-то через неделю бойлерам можно дать отдых. Сегодня подписали мировое соглашение, по которому Киевтеплоэнерго признает, что является правопреемником по долговым обязательствам Киевэнерго. Завтра Хозяйственный суд г. Киева должен утвердить мировое соглашение", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Киевсовет согласился принять долги Киевэнерго. Отметим, Апелляционный суд отклонил жалобу относительно признания Киевтеплоэнерго правопреемником газового долга Киевэнерго перед Нафтогазом.

"Нафтогаз Украины" не нашел подтверждений информации Paradise…

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Обновлено в 15:44 Горячее водоснабжение в столице восстановится ориантировочно через семь дней.

Обновлено в 16:23 НАК "Нафтогаз Украины" и "Киевтеплоэнерго" подписали мировое соглашение касательно долговых обязательств "Киевэнерго".