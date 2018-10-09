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Экономика и финансы
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 16:23
· Нафтогаз Украины · Мировое соглашение · Киевэнерго
"Нафтогаз" подписал мировое соглашение с "Киевтеплоэнерго"

"Нафтогаз" подписал мировое соглашение с "Киевтеплоэнерго" (19 новостей)

«Мировое соглашение еще должен утвердить Хозяйственный суд Киева»

НАК Нафтогаз Украина и Киевтеплоэнерго подписали мировое соглашение относительно долговых обязательств Киевэнерго. Об этом во вторник, 9 октября, сообщает пресс-служба Нафтогаза в Twitter.

Отмечается, что соглашение относительно долга Киевэнерго было подписано сегодня, 9 октября, а уже завтра, 10 октября, его должен утвердить суд. После этого, как прогнозируют в Нафтогазе, через неделю в Киеве может быть возобновлено горячее водоснабжение.

"Где-то через неделю бойлерам можно дать отдых. Сегодня подписали мировое соглашение, по которому Киевтеплоэнерго признает, что является правопреемником по долговым обязательствам Киевэнерго. Завтра Хозяйственный суд г. Киева должен утвердить мировое соглашение", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Киевсовет согласился принять долги Киевэнерго. Отметим, Апелляционный суд отклонил жалобу относительно признания Киевтеплоэнерго правопреемником газового долга Киевэнерго перед Нафтогазом.

"Нафтогаз Украины" не нашел подтверждений информации Paradise…

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Обновлено в 15:44 Горячее водоснабжение в столице восстановится ориантировочно через семь дней.

Обновлено в 16:23 НАК "Нафтогаз Украины" и "Киевтеплоэнерго" подписали мировое соглашение касательно долговых обязательств "Киевэнерго".

ФОТО К НОВОСТИ: «"Нафтогаз" подписал мировое соглашение с "Киевтеплоэнерго"»
Фото "Нафтогаз" подписал мировое соглашение с "Киевтеплоэнерго"
Фото "Нафтогаз" подписал мировое соглашение с "Киевтеплоэнерго"
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  09.10.18, 14:45 НАК "Нафтогаз Украины", КП "Киевтеплоэнерго" и ПАО "Киевэнерго" подписали мировое соглашение, которое позволит возобновить поставки тепловой энергии потребителям столицы, сообщила пресс-служба НАК.
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  09.10.18, 15:04 Горячее водоснабжение киевлянам может быть возобновлено в течение пяти дней после принятия мирового соглашения судом.
Капитал Капитал  ·  09.10.18, 15:08 НАК «Нафтогаз Украины», КП «Киевтеплоэнерго» и ПАО «Киевэнерго» подписали мировое соглашение, которое позволит возобновить поставки тепловой энергии потребителям…
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Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  09.10.18, 15:44 Горячее водоснабжение в столице восстановится ориантировочно через семь дней.
MIGnews MIGnews  ·  09.10.18, 16:23 НАК "Нафтогаз Украины" и "Киевтеплоэнерго" подписали мировое соглашение касательно долговых обязательств "Киевэнерго".
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