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Экономика и финансы
Комментарии Комментарии · · Обновлено в 21:25
· Нафтогаз Украины · Горячее водоснабжение · Вода · Горячая вода · Задолженность · Водоснабжение
"Нафтогаз" пояснил отсутствие горячей воды в Ровно и Чернигове

"Нафтогаз" пояснил отсутствие горячей воды в Ровно и Чернигове (7 новостей)

«В компании призвали потребителей погасить долги»

Теплопроизводители имеют задолженности перед Нафтогазом НАК "Нафтогаз Украины" объясняет отключение горячего водоснабжения в городах Ровно и Чернигов невыполнением местными поставщиками минимально необходимого уровня расчетов за газ. Об этом сообщает пресс-служба компании. Как отметили в компании, ООО "Ровнотеплоэнерго" не подписало с "Нафтогазом" дополнительного соглашения на закупку газа в мае. Задолженность предприятия за предыдущие месяцы составляет 285,4 млн грн; для возобновления газоснабжения, согласно Положения о ПСО, "Ровнотеплоэнерго" должно уплатить 60,6 млн грн и подписать с "Нафтогазом" соглашение. В то же время ПАО "Облтеплокоммунэнерго" (Чернигов) имеет договор на поставку газа в мае, но не выполняет необходимые условия относительно расчетов, установленные Кабмином. Текущая задолженность предприятия составляет 428,2 млн грн; для возобновления поставок газа компания должна уплатить 146,6 млн грн, отметили в "Нафтогазе". "Нафтогаз призывает теплопроизводителей прекратить манипуляции общественным мнением и добросовестно выполнять свои контрактные обязательства", - подчеркнули в сообщении. Как сообщали "Комментарии", горячее водоснабжение в городе Ровно приостановлено. Об этом сообщает ООО "Рівнетеплоенерго". В своем обращении компания объясняет отключение воды долгами населения.

Обновлено в 18:34 В компании призвали потребителей погасить долги

Обновлено в 21:25 Горячая вода в домах жителей городов Ровно и Чернигова отсутствует из-за долгов теплоснабжающих предприятий и низкий уровень расчетов потребителей

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РБК Украина РБК Украина  ·  02.05.19, 17:07 НАК "Нафтогаз Украины" объясняет отключение горячего водоснабжения в городах Ровно и Чернигов невыполнением местными поставщиками минимально необходимого уровня расчетов за газ. Об этом сообщает РБК-Украина…
УНН УНН  ·  02.05.19, 17:19 В Ровно и Чернигове жители остались без горячей воды из-за долгов теплоснабжающих предприятий и низкий уровень расчетов потребителей. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины"."Среди причин…
Facenews Facenews  ·  02.05.19, 17:35 В Ровно и Чернигове жители остались без горячей воды из-за долгов теплоснабжающих предприятий и низкий уровень расчетов потребителей. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины"."Среди причин…
MIGnews MIGnews  ·  02.05.19, 17:47 В Ровно и Чернигове горячую воду отключили из-за невыполнения местными поставщиками минимально необходимого уровня расчетов за газ.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Факты Факты  ·  02.05.19, 18:34 В компании призвали потребителей погасить долги
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  02.05.19, 21:25 Горячая вода в домах жителей городов Ровно и Чернигова отсутствует из-за долгов теплоснабжающих предприятий и низкий уровень расчетов потребителей
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