"Нафтогаз" пояснил отсутствие горячей воды в Ровно и Чернигове

Теплопроизводители имеют задолженности перед Нафтогазом НАК "Нафтогаз Украины" объясняет отключение горячего водоснабжения в городах Ровно и Чернигов невыполнением местными поставщиками минимально необходимого уровня расчетов за газ. Об этом сообщает пресс-служба компании. Как отметили в компании, ООО "Ровнотеплоэнерго" не подписало с "Нафтогазом" дополнительного соглашения на закупку газа в мае. Задолженность предприятия за предыдущие месяцы составляет 285,4 млн грн; для возобновления газоснабжения, согласно Положения о ПСО, "Ровнотеплоэнерго" должно уплатить 60,6 млн грн и подписать с "Нафтогазом" соглашение. В то же время ПАО "Облтеплокоммунэнерго" (Чернигов) имеет договор на поставку газа в мае, но не выполняет необходимые условия относительно расчетов, установленные Кабмином. Текущая задолженность предприятия составляет 428,2 млн грн; для возобновления поставок газа компания должна уплатить 146,6 млн грн, отметили в "Нафтогазе". "Нафтогаз призывает теплопроизводителей прекратить манипуляции общественным мнением и добросовестно выполнять свои контрактные обязательства", - подчеркнули в сообщении. Как сообщали "Комментарии", горячее водоснабжение в городе Ровно приостановлено. Об этом сообщает ООО "Рівнетеплоенерго". В своем обращении компания объясняет отключение воды долгами населения.

Обновлено в 18:34 В компании призвали потребителей погасить долги

Обновлено в 21:25 Горячая вода в домах жителей городов Ровно и Чернигова отсутствует из-за долгов теплоснабжающих предприятий и низкий уровень расчетов потребителей