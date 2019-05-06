"Нафтогаз" пожаловался на "Газпром" в Еврокомиссию (6 новостей) «Украинская компания подала жалобу на антиконкурентные действия россиян»

Нафтогаз Украины подала жалобу в Еврокомиссию на антиконкурентные действия российского Газпрома. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко в Facebook.

"Только что мы открыли новый фронт в противостоянии с Газпромом - подали жалобу в Европейскую комиссию на антиконкурентные действия Газпрома", - написал он.

По его словам, "если удастся остановить антиконкурентные действия Газпрома, то Украина сохранит доходы от транзита газа.

Витренко напомнил, что отсутствие транзита газа будет означать потерю 4% ВВП и экономический спад в 2020 году. Также, написал Витренко, Нафтогаз сможет добиться того, чтобы импортируемый газ в Украине стоил дешевле.

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"В этой жалобе мы подробно анализируем, как благодаря Северному потоку-2, блокированию виртуального реверса, контролю над компаниями на европейском рынке газа Газпром злоупотребляет своим доминирующим положением и ограничивает конкуренцию", - написал он.

По словам Витренко, в направленных в Еврокомиссию документах обосновываются права Нафтогаза на подачу этой жалобы как у компании не из ЕС и содержатся конкретные механизмы решения указанных в жалобе проблем.

"Жалоба была подготовлена совместно с ведущими европейскими экспертами и юристами. Помню, когда я впервые рассказывал им, как и за счет чего Газпром злоупотребляет своим положением на европейском рынке, они по-другому начинали смотреть на ситуацию", - отметил Витренко.

Топ-менеджер НАК добавил, что ЕК может посодействовать готовности Газпрома продавать газ европейским компаниям на восточной границе Украины, благодаря чему сохранится загрузка газотранспортной системы Украины. Это также должно поспособствовать удешевлению импортного газа для страны.

Как известно, контракт между Нафтогазом и российским Газпромом по транзиту газа заканчивается в конце 2019 года. Два раунда переговоров при участии Еврокомиссии результатов не дали.

В Еврокомисии ранее сообщили, что газовые переговоры состоятся в ближайшие недели.

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Обновлено в 19:04 Украинская компания подала жалобу на антиконкурентные действия россиян.

Обновлено в 20:00 Юрий Витренко 6 мая заявил, что «Нафтогаз» подал Европейскую комиссию жалобу на антиконкурентные действия «Газпрома»....