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Нафтогаз сравнил новое соглашение с Газпромом с контрактом 2009 года

Нафтогаз сравнил новое соглашение с Газпромом с контрактом 2009 года (5 новостей и 1 видео)

«По словам Витренко, доходы от транзита по новому контракту существенно превышают затраты на него»

Под новогоднюю елку Украина и России окончательно утрясли все газовые вопросы. Новый контракт на транзит газа подписан. Власть заявляет о большой победе, оппозиция – о провале. Все достаточно традиционно.

Корреспондент.net разбирался в деталях газового соглашения.

Качай или плати

Срок контракта на транзит российского газа через Украину – 5 лет.

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Гарантированные объемы поставок газа для транзита по украинской ГТС — 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021—2024 годах.

По подсчетам Нафтогаза принесет все это Украине гарантировано около 7,2 миллиардов долларов. Плюс есть возможность получения дополнительных доходов от транзита, если Россия прокачает больше оговоренных объемов. Прокачать меньше у РФ не получится, в контракте заложен принцип “качай или плати”.

2,9 миллиардов долларов Газпромуже перевел Украине по решению Стокгольмского арбитража. При этом от остальных претензий на более чем 12 миллиардов долларов Украина отказалась. Критики назвали такую позицию упущенной выгодой. В Нафтогазе так не считают.

“Интересы страны — это продолжение транзита, это получение денег сейчас, а не через год и тем более не через 3−7 лет… При этом важно понимать, что наши исковые требования на 12,2 млрд долларов были прежде всего следствием ожиданий прекращения транзита. Другими словами, мы могли бы выиграть в арбитраже эти 12,2 миллиарда, только если бы Газпром отказался от транзита. А он не отказался… Также далеко не всегда удается выиграть всю сумму иска на такие большие деньги. Арбитраж обычно нам присуждает меньшую компенсацию, чем мы требуем”, - аргументировал свои действия коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко, который подписывал соглашения от украинской стороны.

Критика

Партия Петра Порошенко Европейская солидарность раскритиковала подписание контракта между Украиной и Россией на транзит газа.

"Подписав газовый договор в таком виде, Украина лишила себя возможности привлечь Россию к ответственности за энергетическую агрессию. Эта сделка стала дополнением в системе отбеливания Российской Федерации, которую вводит нынешняя власть… открыта перспективу прямых поставок российского газа в Украину и использования его как рычага давления на нашу страну и вмешательства в украинские дела. Поэтому неудивительно, что Путин обменялся с Зеленским новогодними поздравлениями. Все основания для этого созданы. Фактически, за счет Украины спасены Газпром, а значит Россия", - говорится в заявлении партии.

Партия Порошенко заявила, что требует поддерживать судебные процессы против РФ о возврате крымских месторождений, запретить прямые поставки в Украину российского газа, не допустить построения Северного потока-2.

Прямых поставок не будет

О прямых поставках газа из России Нафтогаз пока вообще не ведет переговоры.

Однако председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев не отрицает, что это может произойти в будущем.

“Что касается импорта газа, пока мне трудно предвидеть, по этому поводу идет достаточно интенсивная и эмоциональная дискуссия внутри украинского правительства и более широкого политикума. После ее окончания, я думаю, мы к этом

ФОТО К НОВОСТИ: «Нафтогаз сравнил новое соглашение с Газпромом с контрактом 2009 года»
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ТСН ТСН  ·  02.01.20, 15:41 По словам Витренко, доходы от транзита по новому контракту существенно превышают затраты на него.
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