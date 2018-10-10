"Нафтогаз" удержал $9 млн переплат "Газпрома" за транзит в счет оплаты долга (14 новостей) «Компания за август причислила 9 миллионов долларов погашения задолженности»

Нафтогаз направил Газпрому заявление о зачислении переплат за транзит газа в счет погашения пени, которая начисляется на задолженность российской компании в соответствии с арбитражным решением по транзитному контракту от 28 февраля 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза в среду, 10 октября.

В компании напомнили, что 22 декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж пересмотрел формулу ценообразования на газ по контракту на поставку газа в Украину, таким образом уменьшив его стоимость, что автоматически привело к снижению ставки стоимости услуг и общей стоимости услуг транзита газа, предоставляемых Нафтогазом.

В то же время Газпром, отказываясь выполнять решение Стокгольмского арбитража, продолжает в 2018 году платить за транзит большую цену, чем выставляет НАК, который рассчитывает тариф в соответствии с решением арбитража.

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"Таким образом Нафтогаз зачислил более $9 млн переплаты за услуги транзита, предоставленные в августе, в качестве платежа в рамках исполнения арбитражного решения", – говорится в сообщении.

На задолженность Газпрома ежедневно начисляется пеня в размере $500 тысяч. В начале сентября размер начисленной пени превысил $100 млн.

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Обновлено в 17:33 В "Нафотгазе" отметили, что 22 декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж пересмотрел формулу ценообразования на газ по контракту по поставке российского газа в Украину, что привело к уменьшению общей стоимости услуг транзита газа.

Обновлено в 17:52 НАК «Нафтогаз Украины» зачислил $9 млн переплат за транзит газа от российского «Газпрома» в счет оплаты долга по арбитражному решению.