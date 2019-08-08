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Экономика и финансы
Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 11:40
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НАК "Нафтогаз" обязан в августе снизить цену на газ для населения еще на 265 грн, - Кабмин

НАК "Нафтогаз" обязан в августе снизить цену на газ для населения еще на 265 грн, - Кабмин (10 новостей)

«НАК Нафтогаз Украины обязан в августе снизить цену на газ для населения еще на 265 гривен за тысячу кубометров»

В августе Кабинет министров обязал НАК "Нафтогаз Украины" снизить цену на газ для населения еще на 265 гривен за тысячу кубических метров после снижения на 5,5%. Поручение было издано премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, сообщается на сайте Кабмина. "Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 3 апреля 2019 № 293, с июня НАК "Нафтогаз" обязан продавать для населения газ по цене, которая является самой низкой на одной из четырех площадок", - говорится в сообщении. Отмечается, что этими площадками являются - Минэкономразвития, Украинская энергетическая биржа, НАК "Нафтогаз", а также заключение договоров о поставках газа на условиях ВСО (возложение специальных обязанностей). Уточняется, что в Минэкономразвития средняя таможенная стоимость импортируемого газа в июле составила 4812 грн за тысячу кубических метров без НДС, на Украинской энергетической бирже газ на август в июле продался по цене 4654 грн за тысячу кубометов без НДС. В НАК "Нафтогаз" газ для промышленности по предоплате, установленной на август, стоил 4640 грн за тысячу кубических метров без НДС. Цена на условиях ВСО, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 19 октября 2018 года № 867, на июль была рассчитана, как 7185 грн за тысячу кубических метров без НДС. Также в пресс-службе Кабмина уточнили, что самой низкой оказалась цена НАК "Нафтогаз". Поэтому цена газа в августе для населения, без НДС тарифов на транспортировку и поставку, составит 4640 грн за тысячу кубических метров, что меньше на 265 грн, чем цена в июле в размере 4905 грн. Также,

Обновлено в 11:16 Согласно постановлению правительства №293 от 3 апреля, с июня НАК обязан продавать газ для населения по цене, которая является самой низкой на одной из четырех площадок.

Обновлено в 11:40 Речь идет о таких площадках:

ФОТО К НОВОСТИ: «НАК "Нафтогаз" обязан в августе снизить цену на газ для населения еще на 265 грн, - Кабмин»
Фото Кабмин обязал «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения еще на 265 гривен
Фото Кабмин обязал "Нафтогаз України" снизить цену на газ для населения в августе на 265 грн
Фото Кабмин обязал "Нафтогаз" снизить цену газа для населения
Фото Кабмин обязал "Нафтогаз" снизить цену газа для населения на 265 гривень
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  08.08.19, 09:49 Кабинет министров Украины поручил НАК "Нафтогаз" в августе снизить цену газа для населения еще на 265 грн за тысячу кубометров.
Гордон Гордон  ·  08.08.19, 09:52 Цена на газ для населения в августе без НДС и тарифов на транспортировку и поставку составит 4640 грн за 1 тыс. м³, сообщили в Кабмине Украины.Кабинет министров Украины обязал "Нафтогаз України"…
Украинская правда Украинская правда  ·  08.08.19, 10:15 НАК "Нафтогаз Украины" обязан в августе снизить цену на газ для населения еще на 265 гривен за тысячу кубометров.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  08.08.19, 10:16 Кабмин поручил "Нафтогазу Украины" снизить в августе цену на газ для населения на 265 грн за тысячу кубических метров
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Капитал Капитал  ·  08.08.19, 10:18 Кабинет министров поручил НАК «Нафтогаз Украины» в августе снизить цену на газ для населения еще на 265 грн за 1 тыс. куб. м, сообщается на сайте правительственного…
Униан Униан  ·  08.08.19, 10:29 В августе цена на газ для населения составит 4640 гривень за тысячу кубометров( без НДС, тарифов на транспортировку и поставку).
Униан Униан  ·  08.08.19, 10:29 В августе цена на газ для населения составит 4640 гривень за тысячу кубометров( без НДС, тарифов на транспортировку и поставку).
MIGnews MIGnews  ·  08.08.19, 11:16 Согласно постановлению правительства №293 от 3 апреля, с июня НАК обязан продавать газ для населения по цене, которая является самой низкой на одной из четырех площадок.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  08.08.19, 11:40 "Нафтогаз" в августе должен снизить цену газа для населения на 265 гривен за тысячу кубических метров. Следовательно, его цена без НДС и тарифов на транспортировку и поставку составит 4640 гривен за 1000…
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