Наличный доллар резко пошел вниз (4 новости) «Официальный курс валют НБУ на сегодня 23.04.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и…»

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 23 апреля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 2 копейки до 26,70 грн/доллар, курс в покупке до 26,67 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 30,02 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 26,6700 - 26,7000 грн/доллар, евро 29,9930 - 30,0268 грн/евро, российский рубль 0,4197 - 0,4205 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,6700 26,7000

Нацбанк незначительно укрепил курс гривны

EUR/UAH 29,9930 30,0268

RUB/UAH 0,4197 0,4205