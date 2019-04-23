  1. Главная
  2. Новости
  3. Экономика и финансы
  4. Наличный доллар резко пошел вниз
Экономика и финансы
РБК Украина РБК Украина ·
· Курс гривны · Межбанковский валютный рынок · Продажа · Доллар · Гривна · Апрель
Наличный доллар резко пошел вниз

Наличный доллар резко пошел вниз (4 новости)

«Официальный курс валют НБУ на сегодня 23.04.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и…»

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 23 апреля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 2 копейки до 26,70 грн/доллар, курс в покупке до 26,67 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 30,02 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 26,6700 - 26,7000 грн/доллар, евро 29,9930 - 30,0268 грн/евро, российский рубль 0,4197 - 0,4205 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,6700 26,7000

Нацбанк незначительно укрепил курс гривны
Нацбанк незначительно укрепил курс гривны

EUR/UAH 29,9930 30,0268

RUB/UAH 0,4197 0,4205

ФОТО К НОВОСТИ: «Наличный доллар резко пошел вниз»
Фото Курс валют на сегодня 23 апреля - доллар подешевел, евро подешевел
Фото Наличный доллар резко пошел вниз
Фото Курс доллара немного вырос на межбанке
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  23.04.19, 10:08 Официальный курс валют НБУ на сегодня 23.04.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 23 апреля. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  23.04.19, 10:49 Курс наличного доллара в обменниках Киева резко снизился во вторник, 23 апреля, сообщает BIN.ua. Так, курс продажи доллара в столичных банках снизился на 19,86 коп. до 26,9864 UAH/USD, курс покупки -…
Канал 112 Канал 112  ·  23.04.19, 11:03 Средний курс доллара в украинских банках во вторник, 23 апреля, составляет 26,65-26,95 грн. Об этом сообщает финансовый портал "Минфин". Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар в…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Экономика и финансы»
Кабмин и &quot;Нафтогаз&quot; согласовали снижение регулируемой цены на газ в мае для населения и тепловиков на 3,5%

Кабмин и "Нафтогаз" согласовали снижение регулируемой цены на газ в…
Прежде всего! Европейская бизнес ассоциация назвала 7 ожидаемых от нового президента шагов

Прежде всего! Европейская бизнес ассоциация назвала 7 ожидаемых от нового…
Официальный курс гривны к доллару за неделю упал

Официальный курс гривны к доллару за неделю упал
ПЕЧЕРСКИЙ РАЙСУД КИЕВА РЕШИЛ РАЗОРВАТЬ ДОГОВОР ПОРУКИ КОЛОМОЙСКОГО ПО КРЕДИТАМ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИВАТБАНКА

ПЕЧЕРСКИЙ РАЙСУД КИЕВА РЕШИЛ РАЗОРВАТЬ ДОГОВОР ПОРУКИ КОЛОМОЙСКОГО ПО КРЕДИТАМ…
Решение по &quot;ПриватБанку&quot; затрудняет сотрудничество с МВФ и ЕБРР, - Нацбанк

Решение по "ПриватБанку" затрудняет сотрудничество с МВФ и ЕБРР, -…
OCCRP: Коломойский с Боголюбовым вывели $5,5 млрд из Приватбанка через Кипр

OCCRP: Коломойский с Боголюбовым вывели $5,5 млрд из Приватбанка через…
&quot;Межигорье&quot; задолжало 13,6 млн грн за электроэнергию. Делом займется полиция

"Межигорье" задолжало 13,6 млн грн за электроэнергию. Делом займется полиция
Нацбанк снизил гривну на 15 копеек

Нацбанк снизил гривну на 15 копеек
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Банки увеличили прибыль в полтора раза

Банки увеличили прибыль в полтора раза
Прикрыл собой побратимов: появилось фото погибшего украинского героя

Прикрыл собой побратимов: появилось фото погибшего украинского героя
Гройсман пойдет на выборы в Раду с новой политической силой

Гройсман пойдет на выборы в Раду с новой политической силой
Поль ПОГБА: «Так играть нельзя. МЮ показал неуважение к болельщикам»

Поль ПОГБА: «Так играть нельзя. МЮ показал неуважение к болельщикам»
Предстоятель ПЦУ Епіфаній освячує паски для українських військовослужбовців на передовій – трансляція (Відео)

Предстоятель ПЦУ Епіфаній освячує паски для українських військовослужбовців на передовій…
На декотрих підприємствах Павлограда страждає податкова платіжна дисципліна

На декотрих підприємствах Павлограда страждає податкова платіжна дисципліна
Впереди 5-дневные выходные - чем будете заниматься Вы? - ОПРОС

Впереди 5-дневные выходные - чем будете заниматься Вы? - ОПРОС
Появились снимки нового электрохэтчбека VW I.D. Neo

Появились снимки нового электрохэтчбека VW I.D. Neo
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.