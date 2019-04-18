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Политика
РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 12:15
· Президент Украины · Выборы · Эксклюзивное интервью
"Нам это выгодно". Зеленский хочет успеть распустить Верховную Раду, но обещает не ломать закон

"Нам это выгодно". Зеленский хочет успеть распустить Верховную Раду, но обещает не ломать закон (6 новостей)

«Роспуск нынешнего состава Верховной Рады является желательным вариантом для кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в случае его избрания»

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах допускает роспуск Верховной рады. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью РБК-Украина.

В частности, Зеленский отметил, что попросту может не успеть распустить Верховную раду до осенних выборов.

"Вы же понимаете, что есть определенные законодательные сроки…Я боюсь, что я не успею. Я ломать закон не буду, нарушать закон не буду. Если мы успеем в сроки за шесть месяцев до следующих выборов, когда мы имеем право распустить парламент… Будем думать, да. Но вы же понимаете, что нам это (роспуск нынешнего состава Рады, - ред.) выгодно", - подчеркнул он.

Он также предположил, что действующий президент Петр Порошенко в случае поражения на выборах мог бы уйти из политики.

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"Знаете, он сегодня самый главный лидер, и он в оппозиции к народу Украины. Вот это самое страшное, что есть. Я бы на его месте…после такого феерического ответа общества по доверию к президенту, ушел бы из политики. Он человек обеспеченный, он человек богатый, он может унести с собой в памяти те заслуги, которые он сделал для Украины", - отметил Зеленский.

Обновлено в 10:46 Кандидат в Президенты Владимир Зеленский намерен изучить возможность роспуска Верховной Рады в случае победы на выборах. Об этом он сообщил в интервью изданию "РБК-Украина", передают Українські Новини. "Я боюсь, что я не успею (распустить Раду). Я ломать закон не буду,…

Обновлено в 12:15 Всю президентскую кампанию Зеленского критиковали за закрытость – он предпочитал общаться с избирателями посредством видеообращений, а на многочисленных политических ток-шоу за него отдувались представители штаба. Украинцы не слышали ответов лидера гонки на самые острые вопросы, волнующие общество. Действующий президент Петр Порошенко развернул целую кампанию по поводу необходимости дебатов кандидатов в президенты перед вторым туром, пытаясь вытащить своего конкурента в публичную плоскость. Третью неделю вся страна следит за развитием этого сюжета.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Нам это выгодно". Зеленский хочет успеть распустить Верховную Раду, но обещает не ломать закон»
Фото Зеленский допускает роспуск Рады в случае победы на выборах
Фото Зеленский допускает роспуск Рады в случае победы на выборах
Фото Боюсь, я не успею распустить Верховную Раду, - Зеленский
Фото Владимир Зеленский: Нам выгодно распустить Раду, но будем думать и поступать по закону
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Хвиля Хвиля  ·  18.04.19, 09:09 Кандидат в президенты Владимир Зеленский опасается того, что он не успеет в установленные сроки распустить... Сообщение Зеленский боится, что не успеет распустить Верховную Раду появились сначала на ХВИЛЯ.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  18.04.19, 09:52 Роспуск нынешнего состава Верховной Рады является желательным вариантом для кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в случае его избрания
Газета День Газета День  ·  18.04.19, 10:03 Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах допускает роспуск Верховной рады. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина. В частности, Зеленский отметил, что попросту…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  18.04.19, 10:46 Кандидат в Президенты Владимир Зеленский намерен изучить возможность роспуска Верховной Рады в случае победы на выборах. Об этом он сообщил в интервью изданию "РБК-Украина", передают Українські Новини.…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Главком Главком  ·  18.04.19, 12:15 Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью изданию «РБК-Украина» рассказал о своем отношении к запрету въезда российским артистам, закону о языке и языковым квотам на телевидении…
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