"Нам это выгодно". Зеленский хочет успеть распустить Верховную Раду, но обещает не ломать закон (6 новостей) «Роспуск нынешнего состава Верховной Рады является желательным вариантом для кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в случае его избрания»

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах допускает роспуск Верховной рады. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью РБК-Украина.

В частности, Зеленский отметил, что попросту может не успеть распустить Верховную раду до осенних выборов.

"Вы же понимаете, что есть определенные законодательные сроки…Я боюсь, что я не успею. Я ломать закон не буду, нарушать закон не буду. Если мы успеем в сроки за шесть месяцев до следующих выборов, когда мы имеем право распустить парламент… Будем думать, да. Но вы же понимаете, что нам это (роспуск нынешнего состава Рады, - ред.) выгодно", - подчеркнул он.

Он также предположил, что действующий президент Петр Порошенко в случае поражения на выборах мог бы уйти из политики.

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"Знаете, он сегодня самый главный лидер, и он в оппозиции к народу Украины. Вот это самое страшное, что есть. Я бы на его месте…после такого феерического ответа общества по доверию к президенту, ушел бы из политики. Он человек обеспеченный, он человек богатый, он может унести с собой в памяти те заслуги, которые он сделал для Украины", - отметил Зеленский.

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