Нападающий "Динамо" Артем Беседин провалил допинг-тест, - ТаТоТаке

Сегодня в 18:10

Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин подозревается в употреблении допинга. Форвард провалил допинг-тест после матча с "Мальме" в лиге Европы.

Информацию о возможном нарушении Артемом Бесединым антидопинговых правил подтвердили и в "Динамо". Как говорится в заявлении клуба, соответствующее сообщение клуб получил 19 декабря.

"Сейчас все нюансы и обстоятельства выясняются. Поэтому, а также соблюдая требования конфиденциальности, ФК "Динамо "Киев" не может предоставить футбольной общественности подробную информацию до окончания соответствующих процедур", – говорится в заявлении клуба.

По данным журналистов "ТаТоТаке", футболиста отстранили от футбольной деятельности на 30 дней.

Спонг – о проваленном допинг-тесте: «Это подстава! Меня хотят устранить…

Обновлено в 18:22 У форварда Динамо Артема Беседина серьезные неприятности.

Обновлено в 19:32 Форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин не прошел допинг-тест после матча Лиги Европы Мальме — Динамо (4:3), который состоялся в Швеции 29 ноября