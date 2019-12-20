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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 19:32
· Допинг-тест · Матч
Нападающий "Динамо" Артем Беседин провалил допинг-тест, - ТаТоТаке

Нападающий "Динамо" Артем Беседин провалил допинг-тест, - ТаТоТаке (11 новостей)

«Форвард «Динамо» отстранен на 30 дней»

Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин подозревается в употреблении допинга. Форвард провалил допинг-тест после матча с "Мальме" в лиге Европы.

Информацию о возможном нарушении Артемом Бесединым антидопинговых правил подтвердили и в "Динамо". Как говорится в заявлении клуба, соответствующее сообщение клуб получил 19 декабря.

"Сейчас все нюансы и обстоятельства выясняются. Поэтому, а также соблюдая требования конфиденциальности, ФК "Динамо "Киев" не может предоставить футбольной общественности подробную информацию до окончания соответствующих процедур", – говорится в заявлении клуба.

По данным журналистов "ТаТоТаке", футболиста отстранили от футбольной деятельности на 30 дней.

Спонг – о проваленном допинг-тесте: «Это подстава! Меня хотят устранить…
Спонг – о проваленном допинг-тесте: «Это подстава! Меня хотят устранить…

Обновлено в 18:22 У форварда Динамо Артема Беседина серьезные неприятности.

Обновлено в 19:32 Форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин не прошел допинг-тест после матча Лиги Европы Мальме — Динамо (4:3), который состоялся в Швеции 29 ноября

ФОТО К НОВОСТИ: «Нападающий "Динамо" Артем Беседин провалил допинг-тест, - ТаТоТаке»
Фото Форвард Динамо провалил допинг-тест
Фото Форвард "Динамо" Беседин подозревается в употреблении допинга - СМИ
Фото Форвард Динамо провалил допинг-тест после матча Лиги Европы - СМИ
Фото Беседин не прошел допинг-тест после матча с Мальме
Фото "Выясняются нюансы": Динамо сделало заявление по ситуации с допинг-тестом Беседина
Фото Нападающий Динамо провалил допинг-тест
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Главред Главред  ·  20.12.19, 16:34 Артем Беседин не прошел допинг-тест, сообщает программа ТаТоТаке в своем Telegram-канале. Футболист отстранен от футбольной деятельности на 30 дней.  По информации источника, расследование только...
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  20.12.19, 16:58 Форвард киевского "Динамо" Артем Беседин не прошел допинг-тест. Это произошло после матча "Мальме" - "Динамо" в Лиге Европы. "Форвард отстранен от любой футбольной деятельности на 30 дней. Детали пока…
Униан Униан  ·  20.12.19, 17:08 Артем Беседин пока отстранен от футбола на месяц.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Sport.ua Sport.ua  ·  20.12.19, 17:37 Форвард «Динамо» отстранен на 30 дней
Факты Факты  ·  20.12.19, 17:56 Инцидент произошел после поединка Лиги Европы на поле «Мальме»
Униан Униан  ·  20.12.19, 18:01 Киевский клуб уведомили о том, что форвард, возможно, нарушил антидопинговые правила.
Vgorode.ua Киев Vgorode.ua Киев  ·  20.12.19, 18:20 У форварда киевского "Динамо" серьезные неприятности. Игрок не прошел допинг-тест после матча Лиги Европы против Мальме, который состоялся в Швеции 29 ноября. Об этом сообщает Football.ua. В УЕФА уже…
Телеграф Телеграф  ·  20.12.19, 18:22 У форварда Динамо Артема Беседина серьезные неприятности.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  20.12.19, 19:32 Форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин не прошел допинг-тест после матча Лиги Европы Мальме — Динамо (4:3), который состоялся в Швеции 29 ноября
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