Нападение на дом журналистки в Киеве: появились новые подробности (4 новости) «Журналистка Виктория Сеник, на дом которой было совершено нападение в понедельник, 6 августа, заявила, что правоохранители не собирались регистрировать факт…»

Журналистка, ведущая криминальной телепрограммы "Надзвичайні новини" Виктория Сеник сообщила все подробности нападения на дом ее родителей под Киевом. Об этом она рассказала в интервью для "Обозреватель".

Виктория Сеник отметила, что в момент нападения, в доме находилась только ее мама с годовалой внучкой, дочерью сестры Сеник. Неизвестные мужчины в камуфляже начали выбивать дверь, лезть через забор и угрожать физической расправой.

"Утром около 9:00 в дом моих родителей в Васильковском районе ворвались неизвестные мужчины в камуфляжной форме. Они перелезли через забор, а потом обошли дом со всех сторон. Папа уже был на работе, а мама находилась дома с годовалой внучкой, дочкой моей сестры. Мама очень испугалась, уже прощалась с жизнью, потому что агрессивные мужчины за дверью начали выбивать дверь, угрожали расправой со словами: "Убью, сука!" – рассказала журналистка.

Она сообщила, что маму от расправы спасло только то, что она подняла шум, на который прибежал сосед.

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"Мама вызвала полицию, на шум прибежал один из соседей. Мама за дверью кричала в слезах, что сейчас приедут правоохранители... Страшно подумать, что могло быть, если бы мама не подняла шум!" – отмечает Виктория.

Она сообщила, что полиция приехала только через 40 минут. Сотрудники полиции опросили свидетелей, маму Виктории и составили протокол. После выяснения обстоятельств, они решили, что на дом журналистки напали чеченцы, так как мама Сеник описала их, как мужчин крепкого телосложения, с бородой, в камуфляже, кепках и очках.

Оказалось, что полиция не собиралась расследовать дело. Они сообщили Виктории Сеник, что не нашли состава преступления.

"Во второй половине дня, когда я позвонила в полицию, чтобы спросить номер регистрации, я узнала, что… ничего нет. Несмотря на вторжение на частную территорию (через забор), несмотря на угрозы расправой и попытку повреждения чужого имущества... В полиции сказали, что не нашли состава преступления! И только когда я настояла и сказала, что журналисты на камеру записали показания мамы и свидетеля, только тогда за полчаса они решили еще раз отправить группу и зарегистрировать преступление", - рассказала журналистка.

Она отметила, что первая группа правоохранителей, которая приехала на вызов утром, даже не стала записывать номера автомобиля преступников, которые сообщила им мама Сеник.

"Более того, оказалось, что первая группа правоохранителей даже не записала номер автомобиля злоумышленников, хотя мама передала эту информацию полиции. Преступники приехали на серой Mazda 6 с номерами АІ1230ВР, однако успели скрыться до приезда полиции", - рассказала Виктория.

После второго обращения, полиция открыла уголовное производство по факту нарушения неприкосновенности жилища (ст.162 УКУ).

Также Виктория Сеник сообщила, что это не первое нападение. В марте неизвестные проникли в ее арендованную квартиру в Киеве. Воры влезли через окно, но сработала сигнализация и преступники успели скрыться, похитив только золотое украшение.

Журналистка предположила, что оба случая связаны между собой и призналась, что задумывается об охране.

"Это могла быть,