Нападение на Гандзюк: Кислота была более плотной, чем в аккумуляторах авто

Кислота, которой облили активистку и сотрудницу Херсонской мэрии Екатерину Гандзюк, больше по плотности чем та, которая используется в автомобильных аккумуляторах. Об этом сообщает Национальная полиция. "Эксперты установили, что плотность кислоты, обнаруженной на одежде чиновницы Херсонского горсовета, вдвое больше чем у вещества, используемого в автомобильных аккумуляторных батареях", – говорится в сообщении. Отмечается, что следователи в деле назначили ряд необходимых экспертных исследований. Правоохранители говорят, что проверяют информацию, которая начала поступать после обращения с призывом к гражданам и СМИ – помочь в установлении личности вероятного подозреваемого. "Сейчас мы тщательно проверяем информацию по делу нападения на чиновника, поступающую от граждан. Мы уточняем малейшие детали и анализируем их", – утверждает Аброськин. Полиция сначала возбудила дело о хулиганстве, после пристального внимания общественности изменила квалификацию на нанесение тяжких телесных повреждений с целью запугивания, а в итоге – рассматривает это нападение как покушение на убийство. Генпрокуратура передала следствие в центральный аппарат Службы безопасности Украины. 6 августа Херсонский городской суд постановил взять под стражу Николая Новикова, которого подозревают в нападении на Гандзюк, до 1 октября включительно. Мужчину задержали 3 августа. Его сестра Ирина Кодакова заявила, что Новиков с 27 июля по 1 августа был у моря в селе Большевик. Адвокат Новикова утверждает, что алиби его подзащитного могут подтвердить 7-8 человек. 7 августа правоохранители сообщили, что разыскивают еще одного вероятно причастного к нападению.

Обновлено в 21:19 На складе предприятия хранятся сотни литров мощной кислоты, которую должны были утилизировать. Один из работников "из-под полы" продавал ее каждому желающему.

Обновлено в 21:20 У полиции есть основания полагать, что именно второй участник нападения, личность которого устанавливается, приобрел орудие нападения на Екатерину Гандзюк.