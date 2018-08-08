  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Нападение на Гандзюк: Кислота была более плотной, чем в аккумуляторах авто
Общество
Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 21:20
· Мэр
Нападение на Гандзюк: Кислота была более плотной, чем в аккумуляторах авто

Нападение на Гандзюк: Кислота была более плотной, чем в аккумуляторах авто (23 новости)

«У правоохранителей есть фото злоумышленника, который покупал раствор»

Кислота, которой облили активистку и сотрудницу Херсонской мэрии Екатерину Гандзюк, больше по плотности чем та, которая используется в автомобильных аккумуляторах. Об этом сообщает Национальная полиция. "Эксперты установили, что плотность кислоты, обнаруженной на одежде чиновницы Херсонского горсовета, вдвое больше чем у вещества, используемого в автомобильных аккумуляторных батареях", – говорится в сообщении. Отмечается, что следователи в деле назначили ряд необходимых экспертных исследований. Правоохранители говорят, что проверяют информацию, которая начала поступать после обращения с призывом к гражданам и СМИ – помочь в установлении личности вероятного подозреваемого. "Сейчас мы тщательно проверяем информацию по делу нападения на чиновника, поступающую от граждан. Мы уточняем малейшие детали и анализируем их", – утверждает Аброськин. Полиция сначала возбудила дело о хулиганстве, после пристального внимания общественности изменила квалификацию на нанесение тяжких телесных повреждений с целью запугивания, а в итоге – рассматривает это нападение как покушение на убийство. Генпрокуратура передала следствие в центральный аппарат Службы безопасности Украины. 6 августа Херсонский городской суд постановил взять под стражу Николая Новикова, которого подозревают в нападении на Гандзюк, до 1 октября включительно. Мужчину задержали 3 августа. Его сестра Ирина Кодакова заявила, что Новиков с 27 июля по 1 августа был у моря в селе Большевик. Адвокат Новикова утверждает, что алиби его подзащитного могут подтвердить 7-8 человек. 7 августа правоохранители сообщили, что разыскивают еще одного вероятно причастного к нападению.

Обновлено в 21:19 На складе предприятия хранятся сотни литров мощной кислоты, которую должны были утилизировать. Один из работников "из-под полы" продавал ее каждому желающему.

Обновлено в 21:20 У полиции есть основания полагать, что именно второй участник нападения, личность которого устанавливается, приобрел орудие нападения на Екатерину Гандзюк.

ФОТО К НОВОСТИ: «Нападение на Гандзюк: Кислота была более плотной, чем в аккумуляторах авто»
Фото Нападение на Гандзюк: Кислота была в два раза плотнее, чем вещество в автомобильных аккумуляторах
Фото Нападение на Гандзюк: активистку облили серной кислотой большой плотности
Фото Нападение на Гандзюк: полиция установила продавца кислоты
Фото Вторым фигурантом дела о нападении на Гандзюк оказался покупатель кислоты
Фото Полиция узнала, где купили кислоту для нападения на Гандзюк
Фото Полиция установила место, где покупали кислоту для нападения на активистку Гандзюк
Фото Покушение на Гандзюк: установлено место покупки кислоты и ее состав
Фото Полиция установила место приобретения серной кислоты, которой облили Гандзюк
Фото Установили, где купили кислоту для нападения на чиновницу Гандзюк
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  08.08.18, 17:52 Кислота, которой облили активистку и сотрудницу Херсонской мэрии Екатерину Гандзюк, больше по плотности чем та, которая используется в автомобильных аккумуляторах.
Новое Время Новое Время  ·  08.08.18, 18:16 В Национальной полиции Украины сообщили новые детали расследования нападения с кислотой на чиновницу Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  08.08.18, 18:55 Плотность кислоты, которой облили городскую чиновницу Херсона, оказалась в два раза выше, чем аккумуляторной.
Украинская правда Украинская правда  ·  08.08.18, 19:52 Правоохранители нашли место, где злоумышленники купили кислоту для нападения на активистку и сотрудницу Херсонской мэрии Екатерину Гандзюк.
ForUm ForUm  ·  08.08.18, 19:54 Эксперты установили, что плотность кислоты, обнаруженной на одежде чиновницы Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк, вдвое больше вещества, используемого в автомобильных аккумуляторных батареях, сообщает…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  08.08.18, 20:00 Полиция установила место приобретения серной кислоты подозреваемым в нападении на чиновницу в Херсоне и личность, которая продала орудия покушения
Хвиля Хвиля  ·  08.08.18, 20:03 Полиция установила, где подозреваемый в нападении в Херсоне на чиновницу, известную общественную активистку Екатерину Гандзюк, приобрел серную кислоту. Об этом сообщает Национальная полиция Украины на…
Facenews Facenews  ·  08.08.18, 20:07 Кислота, которой облили активистку и сотрудницу Херсонской мэрии Екатерину Гандзюк, больше по плотности чем та, которая используется в автомобильных аккумуляторах."Эксперты установили, что плотность кислоты,…
РБК Украина РБК Украина  ·  08.08.18, 20:08 Полиция установила место, где было куплено серную кислоту, которой облили общественную активистку, советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк. Об этом в ходе брифинга в среду, 8 августа, сообщил первый…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  08.08.18, 20:17 Полиция установила, где подозреваемый в нападении в Херсоне на чиновницу, общественную активистку Екатерину Гандзюк приобрел серную кислоту. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции со ссылкой…
УНН УНН  ·  08.08.18, 20:18 Первый заместитель председателя Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил подробности обысков в Херсонской области по делу нападения на помощницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк."Мы…
Газета День Газета День  ·  08.08.18, 20:20 Причастный к нападению на помощницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк мужчина, фото которого вчера обнародовала полиция, - покупатель кислоты. Как написал в Facebook первый заместитель председателя Нацполиции…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  08.08.18, 20:38 Правоохранители установили место продажи серной кислоты, которой облили советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк. Об этом в среду, 8 августа, на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы…
ForUm ForUm  ·  08.08.18, 20:41 Полиция установила место продажи кислоты, которой облили чиновницу Херсонского горсовета, активистку Екатерину Гандзюк. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы…
Depo.ua Depo.ua  ·  08.08.18, 20:42 Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин во время рабочего совещания в Херсоне, передает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу Нацполиции. По его словам, у полиции есть веские…
ТСН ТСН  ·  08.08.18, 20:52 У правоохранителей есть фото злоумышленника, который покупал раствор.
Главред Главред  ·  08.08.18, 20:54 Екатерину Гандзюк злоумышленник облил серной кислотой Первый заместитель главы Нацполиции, начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил об установлении места, где была приобретена кислота,...
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  08.08.18, 20:54 Правоохранители установили место, где была куплена серная кислота, которой облили общественную активистку, советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк. Отметим, что кислота продавалась нелегально. Об этом…
Униан Униан  ·  08.08.18, 21:01 Кроме того, правоохранители установили лиичность, которое продало орудие нападения.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  08.08.18, 21:06 Сотрудники Нацполиции нашли место, гдебыла приобретена серная кислота, которую применили против Катерины Гандзюк.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  08.08.18, 21:19 На складе предприятия хранятся сотни литров мощной кислоты, которую должны были утилизировать. Один из работников "из-под полы" продавал ее каждому желающему.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  08.08.18, 21:20 Полиция установила, где приобрели серную кислоту подозреваемые в нападении на чиновника Екатерину Гандзюк в Херсоне. Установили личность, которая продала орудия нападения, сообщил первый заместитель главы…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
В Сумах исчезли жена и дочь застреленного на прошлой неделе экс-депутата

В Сумах исчезли жена и дочь застреленного на прошлой неделе…
Раскрыла карты: звезда &quot;Орла и Решки&quot; &quot;засветила&quot; беременный животик

Раскрыла карты: звезда "Орла и Решки" "засветила" беременный животик
Нападение на Гандзюк: Кислота была более плотной, чем в аккумуляторах авто

Нападение на Гандзюк: Кислота была более плотной, чем в аккумуляторах…
Пивоварник за убийство Бабченко получил от эфэсбэшников $100 тысяч, - Цымбалюк

Пивоварник за убийство Бабченко получил от эфэсбэшников $100 тысяч, -…
68-летний Ричард Гир планирует снова стать отцом

68-летний Ричард Гир планирует снова стать отцом
Константину Меладзе запретили въезд в ЕС до 2020 года

Константину Меладзе запретили въезд в ЕС до 2020 года
Сестра о состоянии Сенцова: конец близок

Сестра о состоянии Сенцова: конец близок
В сети появился трейлер фильма &quot;Бельканто&quot; с Джулианной Мур

В сети появился трейлер фильма "Бельканто" с Джулианной Мур
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Патріотичне виховання молоді в Росії перетворилося на фікцію

Патріотичне виховання молоді в Росії перетворилося на фікцію
На Закарпатье ранили начальника погранзаставы: подробности нападения

На Закарпатье ранили начальника погранзаставы: подробности нападения
Страсть, желание и изысканность -фотограф показал, какими бывают настоящие любовницы

Страсть, желание и изысканность -фотограф показал, какими бывают настоящие любовницы
На уровне ДНК. Ресторатор Дима Борисов – о том, почему украинцы любят пиццу и хачапури

На уровне ДНК. Ресторатор Дима Борисов – о том, почему…
Новий адвокат Януковича каже, що його клієнт боїться за своє життя

Новий адвокат Януковича каже, що його клієнт боїться за своє…
Журналисты &quot;ТСН&quot; возмутились приглашением Оксаны Марченко в &quot;Танцы со звездами&quot;

Журналисты "ТСН" возмутились приглашением Оксаны Марченко в "Танцы со звездами"
В Одессе из-за угроз отменили выступление нобелевского лауреата Светланы Алексиевич

В Одессе из-за угроз отменили выступление нобелевского лауреата Светланы Алексиевич
Украина планирует в следующем году увеличить масштабы Sea Breeze

Украина планирует в следующем году увеличить масштабы Sea Breeze
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.