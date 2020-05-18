НАПК проверит задекларированные Тимошенко 148 миллионов гривень

Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции проверит декларирование миллионных доходов лидером "Батькивщины", нардепом Юлией Тимошенко. Агентство заинтересовалось деньгами, перечисленными из США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НАПК.

Сообщается, что ранее Тимошенко подала документы в связи с получением доходов от американской компании Reid, Collins, Tsai LLP. В частности, она получила 148 млн гривен, задекларировав их как "компенсацию вреда, нанесенного политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученной в США на стадии досудебного урегулирования".

Кроме того, проверяется декларирование 142 млн гривен, которые от компании Reid, Collins, Tsai LLP получил ее соратник Сергей Власенко. Деньги были перечислены четырьмя платежами.

Отметим, сама Тимошенко заявляла, что других подробностей компенсации не будет из-законодательного регулирования в США по юридическим ограничениям в этом деле.

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