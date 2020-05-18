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НАПК проверит задекларированные Тимошенко 148 миллионов гривень

НАПК проверит задекларированные Тимошенко 148 миллионов гривень (5 новостей)

«Агентство также проверяет декларацию нардепа Сергея Власенко»

Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции проверит декларирование миллионных доходов лидером "Батькивщины", нардепом Юлией Тимошенко. Агентство заинтересовалось деньгами, перечисленными из США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НАПК.

Сообщается, что ранее Тимошенко подала документы в связи с получением доходов от американской компании Reid, Collins, Tsai LLP. В частности, она получила 148 млн гривен, задекларировав их как "компенсацию вреда, нанесенного политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученной в США на стадии досудебного урегулирования".

Кроме того, проверяется декларирование 142 млн гривен, которые от компании Reid, Collins, Tsai LLP получил ее соратник Сергей Власенко. Деньги были перечислены четырьмя платежами.

Отметим, сама Тимошенко заявляла, что других подробностей компенсации не будет из-законодательного регулирования в США по юридическим ограничениям в этом деле.

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ФОТО К НОВОСТИ: «НАПК проверит задекларированные Тимошенко 148 миллионов гривень»
Фото НАПК проверит задекларированные Тимошенко 148 миллионов гривень
Фото НАПК проверит декларирование миллионных доходов Тимошенко
Фото НАЗК перевірить декларування мільйонних доходів Тимошенко
Фото НАПК взялось за многомиллионные доходы Тимошенко из США - что известно
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