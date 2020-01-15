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Направил запрос в СБУ и Минобороны относительно информирования Зеленского об опасности поездки в Оман, - Гончаренко. ДОКУМЕНТ

Направил запрос в СБУ и Минобороны относительно информирования Зеленского об опасности поездки в Оман, - Гончаренко. ДОКУМЕНТ (7 новостей)

«Нардеп Гончаренко направил в СБУ и Минобороны запросы о поездке Зеленского в Оман»

Народный депутат Алексей Гончаренко направил запрос руководителям СБУ и Министерства обороны относительно информирования президента Украины Владимира Зеленского о возможном военном столкновении между Ираном и США накануне его поездки в Оман.

Об этом политик сообощил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

Гончаренко отмечает, что авиасообщение между Украиной и Оманом проходит через страны, которые в тот период времени совершали авиационные и ракетные удары и вели боевые действия.

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"К нашим силовикам у меня несколько вопросов. Как должны реагировать в СБУ и Минобороны на наличие угрозы для президента в случае, если он случайно или неслучайно оказался в стране, которая примыкает к напряженным районам, в частности на Ближнем Востоке. Был ли проинформирован Зеленский об авиаударах США с 2 на 3 января и про приведение в полную боевую готовность ракетных войск Ирана? Кто ему это сообщил, и как он отреагировал?", - написал депутат.

Гончаренко напомнил, что согласно закону СБУ и Минобороны должны регулярно проводить информационно-аналитические действия в интересах Украины и внешней безопасности и докладывать Главнокомандующему о возможных угрозах.

ФОТО К НОВОСТИ: «Направил запрос в СБУ и Минобороны относительно информирования Зеленского об опасности поездки в Оман, - Гончаренко. ДОКУМЕНТ»
Фото Нардеп Гончаренко направил в СБУ и Минобороны запросы о поездке Зеленского в Оман
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  15.01.20, 18:58 Народный депутат Алексей Гончаренко направил запрос руководителям СБУ и Министерства обороны относительно информирования Президента Украины Владимира Зеленского о возможном военном столкновении между…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  15.01.20, 19:02 Народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко направил в Службу безопасности Украины (СБУ) и Министерство обороны Украины запросы о том, был ли президент Украины Владимир Зеленский…
Телеграф Телеграф  ·  15.01.20, 19:40 Нардеп Гончаренко направил в СБУ и Минобороны запросы о поездке Зеленского в Оман.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
5 канал 5 канал  ·  15.01.20, 20:14 Народний депутат від "ЄС" Олексій Гончаренко надіслав запит до СБУ і Міноборони, чи інформували вони Зеленського про можливе військове зіткненні між Іраном і США напередодні його "поїздки" в Оман. Відповідну…
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