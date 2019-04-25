  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Нардеп Дейдей попросил суд запретить Гладковському выезжать за границу на ПМЖ
Политика
Гордон Гордон ·
· Депутат · СБУ · Суд · Граница
Нардеп Дейдей попросил суд запретить Гладковському выезжать за границу на ПМЖ

Нардеп Дейдей попросил суд запретить Гладковському выезжать за границу на ПМЖ (4 новости)

«Окружной административный суд Киева просят обязать СБУ запретить выезжать на постоянное место жительства в иностранное государство Олегу Гладковскому»

Народный депутат от "Народного фронта" Евгений Дейдей просит суд обязать Службу безопасности Украины ограничить право бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского выезжать на постоянное место жительства за границу сроком на пять лет.Народный депутат от "Народного фронта" Евгений Дейдей просит Окружной административный суд Киева обязать Службу безопасности Украины запретить бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому выезжать в иностранное государство на постоянное место жительства. Об этом 25 апреля сообщила пресс-служба суда.

"В частности, истец просит суд признать противоправной бездеятельность Службы безопасности, которая заключается в непринятии относительно Гладковского мер временного ограничения в праве выезда на постоянное место жительства в иностранное государство после его освобождения от должности первого заместителя секретаря СНБО. В то же время, истец просит обязать СБУ в предусмотренном законом порядке применить к нему меры временного ограничения в праве выезда на постоянное место жительства сроком на пять лет, то есть до 4 марта 2024 года, а также отдать Госпогранслужбе соответствующее поручение", рассказали в пресс-службе.

Кроме этого, Дейдей просит запретить администрации Государственной пограничной службы совершать любые действия или бездействие связанные с пропуском через государственную границу Гладковского до окончания к нему пятилетнего ограничения выезда.

"Сейчас судом рассматривается вопрос об открытии производства по данному административному иску", сообщили в пресс-службе.

Немецкий евродепутат: Зеленский бросил вызов Путину
Немецкий евродепутат: Зеленский бросил вызов Путину

В феврале марте 2019 года программа "Наші гроші" опубликовала серию материалов о хищениях в оборонном секторе Украины. По данным журналистов, фигуранты схемы заработали минимум 250 млн грн во время войны на Донбассе. Журналисты утверждают, что участники группы посредством фирм-"прокладок" скупали контрабандой подержанные запчасти к военной технике в России и в два четыре раза дороже перепродавали их заводам "Укроборонпрома".

Согласно расследованию, в схеме участвовали в том числе нынешний глава "Укроборонпрома" Павел Букин, Олег Гладковский и его сын Игорь.

4 марта президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Гладковского.

7 марта глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник сообщил, что его ведомство открыло два уголовных производства на основании материалов журналистского расследования программы "Наші гроші", а также провело около 20 обысков, в том числе по месту жительства Гладковских. По словам Сытника, в расследованиях фигурируют 10 предприятий, которые входят в структуру "Укроборонпрома". Убытки составляют около 1 млрд грн.

11 апреля в НАБУ заявили, что Специализированная антикоррупционная прокуратура "фактически саботирует" расследование коррупции в оборонпроме, начатое по материалам "Наших грошей", и приказала удалить из материалов дела фамилию бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. В САП отвергли обвинения.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Канал 112 Канал 112  ·  25.04.19, 17:54 Депутат от "Народного фронта" Евгений Дейдей просит Окружной административный суд Киева обязать Службу безопасности Украины запретить Олегу Гладковському выезжать на постоянное место жительства в иностранное…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  25.04.19, 18:20 Окружной административный суд Киева просят обязать СБУ запретить выезжать на постоянное место жительства в иностранное государство Олегу Гладковскому
Фокус Фокус  ·  25.04.19, 19:36 Народный депутат Верховной Рады Украины от "Народного фронта" Евгений Дейдей обратился в Окружной административный суд Киева с просьбой обязать Службу безопасности Украины запретить Олегу Гладковскому…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Порошенко уволил посла Украины в Молдове

Порошенко уволил посла Украины в Молдове
В МИД РФ отреагировали на языковый закон Украины

В МИД РФ отреагировали на языковый закон Украины
Нардеп Дейдей попросил суд запретить Гладковському выезжать за границу на ПМЖ

Нардеп Дейдей попросил суд запретить Гладковському выезжать за границу на…
Команда Зеленского разработала законопроект, возобновляющий ответственность за незаконное обогащение

Команда Зеленского разработала законопроект, возобновляющий ответственность за незаконное обогащение
Монопольный энергетический монстр Ахметова достроен. Украина проиграла, – Войцицкая

Монопольный энергетический монстр Ахметова достроен. Украина проиграла, – Войцицкая
Порошенко обязал предусмотреть 5% ВВП на оборону и безопасность в 2020-22 годах

Порошенко обязал предусмотреть 5% ВВП на оборону и безопасность в…
Верховный суд отразил атаку на томос

Верховный суд отразил атаку на томос
Российские паспорта в ОРДЛО: Рада призвала мир ужесточить санкции против РФ

Российские паспорта в ОРДЛО: Рада призвала мир ужесточить санкции против…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
&quot;Пишаюсь, що розмовляю українською&quot;: чемпион мира по биатлону сделал заявление про Украину

"Пишаюсь, що розмовляю українською": чемпион мира по биатлону сделал заявление…
Серьезное ДТП случилось в Киеве с участием грузовика

Серьезное ДТП случилось в Киеве с участием грузовика
История с обворовыванием MARUV получила продолжение

История с обворовыванием MARUV получила продолжение
Челси выступил с заявлением по поводу отсутствия Азара в команде года АПЛ

Челси выступил с заявлением по поводу отсутствия Азара в команде…
В Польше приостанавливают бессрочную забастовку учителей

В Польше приостанавливают бессрочную забастовку учителей
Под домом Луценко зажгли фаеры: люди протестуют против смягчения обвинений подозреваемым в убийстве Гандзюк

Под домом Луценко зажгли фаеры: люди протестуют против смягчения обвинений…
Активисты уличили депутата Святаша и судью Плахотнюк в выводе из-под ареста имущества по кредиту на 100 миллионов долларов

Активисты уличили депутата Святаша и судью Плахотнюк в выводе из-под…
Художники из Луцка создают яркие муралы на школах Запорожья (фото)

Художники из Луцка создают яркие муралы на школах Запорожья (фото)
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.