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Нардеп Гончаренко запросил официальную информацию о поездке Зеленского в Оман

Нардеп Гончаренко запросил официальную информацию о поездке Зеленского в Оман (4 новости)

«Депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко зробив запит до Офісу президента про поїздку Зеленського в Оман»

Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко спрямував депутатський запит до Офісу президента щодо поїздки глави держави Володимира Зеленського до Оману. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Faceboоk.

"Зробив запит до Офісу президента про поїздку Зеленського в Оман. Хочу дізнатися, хто саме організовував візит Зеленського в Оман? За чиїм запрошенням він туди полетів? Чи справді переліт Зеленського був чартерним рейсом? Хто оплатив переліт? Чому президент України проживав у готелі The Ritz-Carlton? Хто оплачував проживання? Чекаємо на офіційну відповідь", – мовиться у дописі.

Своє повідомлення він супроводив світлинами підписаного запиту.

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Нагадаємо, 5 січня президент Володимир Зеленський разом із сім'єю виїхав із країни без попереднього анонсу з боку ОПУ. Пізніше ЗМІ стало відомо, що він начебто поїхав в Оман відпочивати і оселився в одному з елітних готелів країни.

За кілька годин повідомлення про поїздку Зеленського з'явилося і від Офісу президента, де стверджували, що це робочий візит за власний кошт, а президент планує обговорити торговельно-економічні відносини з Оманом та залучення інвестицій. Опублікували фото, на якому Зеленський нібито зустрічається з міністром, відповідальним за закордонні справи Султанату Оман.

ФОТО К НОВОСТИ: «Нардеп Гончаренко запросил официальную информацию о поездке Зеленского в Оман»
Фото Нардеп Гончаренко відправив офіційний запит Богдану, за чиї гроші Зеленський літав в Оман
Фото Нардеп Гончаренко запросил официальную информацию о поездке Зеленского в Оман
Фото Нардеп Гончаренко спрямував до Офісу президента запит щодо поїздки Зеленського в Оман
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  14.01.20, 10:34 Народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко просит Офис главы государства проинформировать каким рейсом президент Украины Владимир Зеленский летал в Оман и действительно ли…
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