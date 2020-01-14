Нардеп Гончаренко запросил официальную информацию о поездке Зеленского в Оман (4 новости) «Депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко зробив запит до Офісу президента про поїздку Зеленського в Оман»

Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко спрямував депутатський запит до Офісу президента щодо поїздки глави держави Володимира Зеленського до Оману. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Faceboоk.

"Зробив запит до Офісу президента про поїздку Зеленського в Оман. Хочу дізнатися, хто саме організовував візит Зеленського в Оман? За чиїм запрошенням він туди полетів? Чи справді переліт Зеленського був чартерним рейсом? Хто оплатив переліт? Чому президент України проживав у готелі The Ritz-Carlton? Хто оплачував проживання? Чекаємо на офіційну відповідь", – мовиться у дописі.

Своє повідомлення він супроводив світлинами підписаного запиту.

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Нагадаємо, 5 січня президент Володимир Зеленський разом із сім'єю виїхав із країни без попереднього анонсу з боку ОПУ. Пізніше ЗМІ стало відомо, що він начебто поїхав в Оман відпочивати і оселився в одному з елітних готелів країни.

За кілька годин повідомлення про поїздку Зеленського з'явилося і від Офісу президента, де стверджували, що це робочий візит за власний кошт, а президент планує обговорити торговельно-економічні відносини з Оманом та залучення інвестицій. Опублікували фото, на якому Зеленський нібито зустрічається з міністром, відповідальним за закордонні справи Султанату Оман.