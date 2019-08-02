Нардеп Иванчук передумал давать деньги на дороги в Прикарпатье: Зеленский и Богдан отреагировали (6 новостей) «Нардеп Иванчук передумал давать 175 миллионов на дорогу»

Нардеп от "Народного фронта" Андрей Иванчук передумал давать 175 млн грн на строительство дорог в Ивано-Франковской области.

На странице Иванчука в Facebook президент Украины Владимир Зеленский напомнил ему, что тот пообещал помочь

"О просьбе президента Украины о помощи отремонтировать дорогу в Космаче, то, думаю, глава государства имел в виду использовать мой опыт и помочь победителю от "Слуги народа" на соседнем избирательном округе правильно оформить документы, сделать проект и, соответственно, техническую документацию, чтобы решить проблемы этого округа", - написал он.

"Нет, господин Иванчук, вы пообещали, поэтому финансируйте", - написал президент.

Зеленский посетил Ивано-Франковск и дал задание построить международный…

Пост Иванчука прокомментировал и руководитель Офиса президента Андрей Богдан.

"Нет. Президент верит что вы профинансирует эти работы!", - написал он.

Президент Владимир Зеленский потребовал от депутата-мажоритарщика Андрея Иванчука 175 млн грн на ремонт дорог.

"Я здесь вижу господина Иванчука. Вы же стали депутатом, я слышал? Вы зря сюда пришли. Вы же здесь родились, вы же из Коломыи? 175 миллионов гривен есть?" - сказал Зеленский на совещании в Ивано-Франковской ОГА.