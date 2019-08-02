  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Нардеп Иванчук передумал давать деньги на дороги в Прикарпатье: Зеленский и Богдан отреагировали
Политика
Gazeta.ua Gazeta.ua ·
· Дороги · Facebook · Деньги · Строительство
Нардеп Иванчук передумал давать деньги на дороги в Прикарпатье: Зеленский и Богдан отреагировали

Нардеп Иванчук передумал давать деньги на дороги в Прикарпатье: Зеленский и Богдан отреагировали (6 новостей)

«Нардеп Иванчук передумал давать 175 миллионов на дорогу»

Нардеп от "Народного фронта" Андрей Иванчук передумал давать 175 млн грн на строительство дорог в Ивано-Франковской области.

На странице Иванчука в Facebook президент Украины Владимир Зеленский напомнил ему, что тот пообещал помочь

"О просьбе президента Украины о помощи отремонтировать дорогу в Космаче, то, думаю, глава государства имел в виду использовать мой опыт и помочь победителю от "Слуги народа" на соседнем избирательном округе правильно оформить документы, сделать проект и, соответственно, техническую документацию, чтобы решить проблемы этого округа", - написал он.

"Нет, господин Иванчук, вы пообещали, поэтому финансируйте", - написал президент.

Зеленский посетил Ивано-Франковск и дал задание построить международный…
Зеленский посетил Ивано-Франковск и дал задание построить международный…

Пост Иванчука прокомментировал и руководитель Офиса президента Андрей Богдан.

"Нет. Президент верит что вы профинансирует эти работы!", - написал он.

Президент Владимир Зеленский потребовал от депутата-мажоритарщика Андрея Иванчука 175 млн грн на ремонт дорог.

"Я здесь вижу господина Иванчука. Вы же стали депутатом, я слышал? Вы зря сюда пришли. Вы же здесь родились, вы же из Коломыи? 175 миллионов гривен есть?" - сказал Зеленский на совещании в Ивано-Франковской ОГА.

ФОТО К НОВОСТИ: «Нардеп Иванчук передумал давать деньги на дороги в Прикарпатье: Зеленский и Богдан отреагировали»
Фото Нардеп Иванчук передумал давать 175 миллионов на дорогу, Зеленский отреагировал: "Вы пообещали"
Фото Нардеп Иванчук передумал давать деньги на дороги в Прикарпатье: Зеленский и Богдан отреагировали
Фото Иванчук передумал давать деньги на дорогу
Фото Зеленский с Богданом пришли в комментарии к Иванчуку, когда тот попытался откреститься от публичного обязятельства построить дорогу на Ивано-Франковщине
Фото Зеленский с Богданом пришли в комментарии к Иванчуку, когда тот попытался откреститься от публичного обязательства построить дорогу на Ивано-Франковщине
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  02.08.19, 22:12 На своей официальной странице в Facebook Иванчук отметил, что, по его мнению, Зеленский просил не 175 миллионов гривень, а "опыт и помощь" нардепу от "Слуги народа", который победил на округе.
Телеграф Телеграф  ·  02.08.19, 22:30 Нардеп Иванчук передумал давать 175 миллионов на дорогу.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  02.08.19, 23:19 Народный депутат уверяет, что речь шла о юридической помощи, а не о финансовой.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  02.08.19, 23:23 Президент Владимир Зеленский напомнил депутату Андрею Иванчуку, который как самовыдвиженец выиграл выборы в депутаты Рады в округе №88, об обещании профинансировать строительство дороги в Ивано-Франковской…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  02.08.19, 23:23 Президент Владимир Зеленский напомнил депутату Андрею Иванчуку, который как самовыдвиженец выиграл выборы в депутаты Рады в округе №88, об обещании профинансировать строительство дороги в Ивано-Франковской…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Нардеп Иванчук передумал давать деньги на дороги в Прикарпатье: Зеленский и Богдан отреагировали

Нардеп Иванчук передумал давать деньги на дороги в Прикарпатье: Зеленский…
Украина активизирует диалог с НАТО для укрепления обороноспособности восточного фланга Альянса - заявление МИД

Украина активизирует диалог с НАТО для укрепления обороноспособности восточного фланга…
Путин упростил порядок получения вида на жительство для украинцев

Путин упростил порядок получения вида на жительство для украинцев
США ввели второй пакет санкций против России

США ввели второй пакет санкций против России
«Сейчас Трампу позвоню по поводу этого черта...»: Кличко ответил на троллинг Богдана

«Сейчас Трампу позвоню по поводу этого черта...»: Кличко ответил на…
Зеленский посетил Ивано-Франковск и дал задание построить международный аэропорт и дороги

Зеленский посетил Ивано-Франковск и дал задание построить международный аэропорт и…
До 300 тысяч жителей Закарпатья имеют венгерский паспорт - Матиос

До 300 тысяч жителей Закарпатья имеют венгерский паспорт - Матиос
ГПУ вручила подозрение главе ОАСК Вовку, – СМИ

ГПУ вручила подозрение главе ОАСК Вовку, – СМИ
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
У Мінінформі назвали абсурдною заочну справу проти журналістки в Криму

У Мінінформі назвали абсурдною заочну справу проти журналістки в Криму
Роналду поделился секретом своей великолепной физической формы

Роналду поделился секретом своей великолепной физической формы
&quot;Мисс Украина-2019&quot;: опубликованы фото красоток от Киева

"Мисс Украина-2019": опубликованы фото красоток от Киева
Харьковчанин, удовлетворявший половую страсть с 10-летней &quot;приемной внучкой&quot;, приговорен к 14 годам тюрьмы – прокуратура

Харьковчанин, удовлетворявший половую страсть с 10-летней "приемной внучкой", приговорен к…
Стало известна фамилия человека, который стоит за &amp;quot;утечкой&amp;quot; о якобы увольнении Богдана

Стало известна фамилия человека, который стоит за "утечкой" о якобы…
После ливней, града и шквал в Украину вернется солнечное и теплое лето. Прогноз погоды до 12 августа

После ливней, града и шквал в Украину вернется солнечное и…
В России упростили предоставление вида на жительство украинцам

В России упростили предоставление вида на жительство украинцам
Бельгийка при 40-градусной жаре неделю провела заблокированной в машине после ДТП

Бельгийка при 40-градусной жаре неделю провела заблокированной в машине после…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.