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Украина
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 13:43
· Президент Украины · Заместитель
Нардеп объяснил, почему русскоязычный канал будет неэффективным в "борьбе за умы" жителей ОРДЛО

Нардеп объяснил, почему русскоязычный канал будет неэффективным в "борьбе за умы" жителей ОРДЛО (10 новостей)

«В команде Зеленского хотят, чтобы новый канал был государственным»

В Украине для усиления позиций государства в информационной борьбе будет создан всемирный русскоязычный канал. Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в интервью агентству Интерфакс-Украина.

По его словам, такой канал нужен, чтобы Украина могла бороться и за умы украинцев на неподконтрольных территориях Донбасса и Крыма, и за умы россиян на территории РФ.

"У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоязычное население во всем мире", - сообщил Кирилл Тимошенко.

По его словам, в команде президента Владимира Зеленского хотят, чтобы это все-таки был государственный канал.

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"Но мы договариваемся с частными каналами о передаче прав на использование их лучшего контента", - отметил Тимошенко.

Ранее сообщалось, что у Зеленского выдвинули условие для финансирования Общественного ТВ. Кабмин обеспечит финансирование Суспильного ТВ, но при условии показателей эффективности, заявили в Офисе президента.

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ФОТО К НОВОСТИ: «Нардеп объяснил, почему русскоязычный канал будет неэффективным в "борьбе за умы" жителей ОРДЛО»
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Фото У Зеленского хотят государственный русскоязычный канал
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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  30.07.19, 09:26 В Украине создадут всемирный русскоязычный канал. Он должен способствовать усилению позиций государства в информационной борьбе. "У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым…
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Голос Америки Голос Америки  ·  30.07.19, 11:20 Киев признает, что проиграл информационную войну России, и хочет изменить ситуацию
Украинская правда Украинская правда  ·  30.07.19, 11:50 Мария Захарова: "Это же надо додуматься: выделять средства для "покрытия" русскоязычной аудитории по всему миру, когда у себя в стране русский, в соответствии с новым законом о языке, разрешён только…
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