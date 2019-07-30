Нардеп объяснил, почему русскоязычный канал будет неэффективным в "борьбе за умы" жителей ОРДЛО

В Украине для усиления позиций государства в информационной борьбе будет создан всемирный русскоязычный канал. Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в интервью агентству Интерфакс-Украина.
По его словам, такой канал нужен, чтобы Украина могла бороться и за умы украинцев на неподконтрольных территориях Донбасса и Крыма, и за умы россиян на территории РФ.
"У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоязычное население во всем мире", - сообщил Кирилл Тимошенко.
По его словам, в команде президента Владимира Зеленского хотят, чтобы это все-таки был государственный канал.
"Но мы договариваемся с частными каналами о передаче прав на использование их лучшего контента", - отметил Тимошенко.
Ранее сообщалось, что у Зеленского выдвинули условие для финансирования Общественного ТВ. Кабмин обеспечит финансирование Суспильного ТВ, но при условии показателей эффективности, заявили в Офисе президента.
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Обновлено в 13:43 Члены Нацсовета отметили, что в стране уже существует канал иновещания