Нардеп объяснил, почему русскоязычный канал будет неэффективным в "борьбе за умы" жителей ОРДЛО (10 новостей) «В команде Зеленского хотят, чтобы новый канал был государственным»

В Украине для усиления позиций государства в информационной борьбе будет создан всемирный русскоязычный канал. Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в интервью агентству Интерфакс-Украина.

По его словам, такой канал нужен, чтобы Украина могла бороться и за умы украинцев на неподконтрольных территориях Донбасса и Крыма, и за умы россиян на территории РФ.

"У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоязычное население во всем мире", - сообщил Кирилл Тимошенко.

По его словам, в команде президента Владимира Зеленского хотят, чтобы это все-таки был государственный канал.

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"Но мы договариваемся с частными каналами о передаче прав на использование их лучшего контента", - отметил Тимошенко.

Ранее сообщалось, что у Зеленского выдвинули условие для финансирования Общественного ТВ. Кабмин обеспечит финансирование Суспильного ТВ, но при условии показателей эффективности, заявили в Офисе президента.

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