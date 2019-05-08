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Нардеп получил пулю в отеле

Нардеп получил пулю в отеле (3 новости)

«В результате конфликта, который произошел накануне вечером в гостинице села Санжейка Овидиопольского района Одесской области, ранен народный депутат из фракции…»

Брат народного депутата от Блока Петра Порошенко Александра Урбанского Анатолий рассказал, что в нардепа стрелял хозяин гостиницы в Овидиопольском районе Одесской области. С проникающим ранением ноги Урбанский самостоятельно обратился в больницу.Вечером 7 мая в гостинице в селе Санжейка Овидиопольского района Одесской области был ранен народный депутат от Блока Петра Порошенко Александр Урбанский. Об этом в комментарии изданию "Думская" рассказал председатель Одесского облсовета и брат нардепа Анатолий Урбанский.

"Стреляли в моего брата. Нападение не связано с парламентской деятельностью: брат заступился за свою жену, к которой с оскорблениями стал приставать директор частного отеля. Брат приехал туда с женой по приглашению друзей. Выстрел из травматического оружия был произведен в ногу, есть проникающее ранение", рассказал брат нардепа.

"Думская" выяснила, что конфликт произошел в гостинице "Хуторок у Зины", которая принадлежит бывшему главе Белгород-Днестровской райгосадминистрации Владимиру Зинченко.

Сегодня агентство УНН со ссылкой на правоохранителей сообщило, что мужчину, который стрелял в Урбанского, задержали.

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По предварительной информации, произошел конфликт между постояльцами и администрацией. В какой-то момент директор якобы выстрелил из травматического оружия в группу постояльцев, среди которых был и Урбанский.

После оказания нардепу первой медицинской помощи он самостоятельно обратился в больницу. На месте происшествия обнаружили две гильзы калибра 9 мм от травматического оружия, однако само оружие не обнаружено.

Полиция начала досудебное расследование по ст. 296 Уголовного кодекса Украины "хулиганство".

ФОТО К НОВОСТИ: «Нардеп получил пулю в отеле»
Фото Нардеп получил пулю в отеле
Фото Нардеп Урбанский получил ранение в ногу из травматического орудия в ходе конфликта в Одесской области
Фото В Одесской области стреляли в нардепа Урбанского, стрелок задержан, нардеп самостоятельно обратился в больницу
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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  08.05.19, 09:55 7 мая в гостинице села Санжейка Овидиопольского района Одесской области в результате конфликта ранен народный депутат от БПП Александра Урбанский. Об этом в сообщил председатель Одесского облсовета и…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  08.05.19, 10:35 В результате конфликта, который произошел накануне вечером в гостинице села Санжейка Овидиопольского района Одесской области, ранен народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Урбанский,…
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