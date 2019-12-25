Нардеп Слуги народа: Россия "зашла" в Крым из-за языкового закона

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Алексей Устенко заявил, что Россия напала на Украину в 2014 году из-за закона о языке. Об этом он сказал в эфире телеканала "НАШ" во вторник, 24 декабря.

Так, по словам Устенко, вторжение России на территорию Крыма и Донбасса было якобы спровоцировано отменой языкового закона.

Депутат от Слуги Народа Устенко заявил, что Россия напала на Украину из-за закона об языке. Вчера в эфире телеканала НАШ господин Устенко сначала говорил, что какая же плохая прошлая власть, потому что она отказалась покупать газ у России напрямую. А потом сказал, что из-за действий Украины Россия начала войну. Такие заявления даже ОПЗЖ себе не позволяет. Но раз «слуги народа» постепенно становятся «слугами Путина», то придется им кое-что напомнить. Путин раздает свои медали за Крым датированные 20 февраля, когда еще Янукович сидел на Банковой и никакого закона об языке не было и в помине. Закон об языке ветировал Турчинов. Ну а если вы так верите, что Украина начала войну, то наверное вам стоит быть депутатом в Думе, а не в Раде.

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Опубліковано Олексієм Гончаренком Середа, 25 грудня 2019 р.

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