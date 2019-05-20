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Политика
Гордон Гордон · · Обновлено в 15:27
· Депутат · БПП · Миссия · Политика
Нардеп Загорий заявил, что уходит из политики в бизнес

Нардеп Загорий заявил, что уходит из политики в бизнес (6 новостей)

«Глеб Загорий подчеркнул, что считает успешной свою работу в парламентском комитете по делам ветеранов»

Народный депутат от Блока Петра Порошенко Глеб Загорий заявил, что выполнил свою законотворческую миссию и не собирается баллотироваться в новый состав Верховной Рады, а сосредоточится на интеграции "Дарницы" в глобальный фармацевтический рынок.Народный депутат от Блока Петра Порошенко, владелец ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" Глеб Загорий сообщил на своей странице в Facebook, что больше не будет баллотироваться в парламент и намерен вернуться в бизнес.

"Уже летом Украина получит новый состав парламента. Думаю, в него войдет немало депутатов из нынешнего созыва но меня среди них не будет. Я ухожу из большой политики, чтобы вернуться в большой бизнес", написал он.

Загорий подчеркнул, что считает успешной свою работу в парламентском комитете по делам ветеранов.

"Свою законотворческую миссию я выполнил: из 47 поданных мною законопроектов 20 стали законодательными актами. Из 65 предложенных мною поправок 55 были учтены парламентом", сообщил он.

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Политик уточнил, что речь идет в том числе о законах, обеспечивающих повышение уровня социальной защиты всех категорий участников АТО, в том числе волонтеров и добровольцев, а также семей погибших участников АТО. Кроме того, законодательные акты направлены на социальную реабилитацию ветеранов, а именно на поддержку предпринимательской деятельности ветеранов и стимулирование трудоустройства участников АТО.

Также депутат подчеркнул, что реабилитацией воинов АТО продолжит заниматься Фонд семьи Загорий, который реализует несколько благотворительных программ в этом направлении.

Теперь Загорий намерен сосредоточиться на бизнес-деятельности, в частности, заняться интеграцией "Дарницы" в глобальный фармацевтический рынок.

"Сейчас это одна из самых эффективных компаний Украины, а в будущем "Дарница" станет международной компанией", написал владелец компании.

20 мая Владимир Зеоенский официально вступил в должность президента Украины и во время инаугурационной речи объявил о роспуске Верховной Рады. По его словам, внеочередные парламентские выборы пройдут через два месяца.

Глеб Загорий был избран народным депутатом в 2014 году по партийному списку Блока Петра Порошенко.

ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" основано в 1930 году. В 2018 году "Дарница" увеличила чистую прибыль на 31,3%, до 449,134 млн грн.

В сентябре 2018 года председателем исполнительного совета управляющей компании ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" стал Дмитрий Шимкив, который до этого был заместителем главы Администрации Президента Украины.

Обновлено в 14:51 Глеб Загорий подчеркнул, что считает успешной свою работу в парламентском комитете по делам ветеранов.

Обновлено в 15:27 Депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко", бывший генеральный директор закрытого акционерного общества "Фармацевтическая фирма "Дарница" (Киев) Глеб Загорий намерен уйти из политики и вернуться к управлению "Дарницей". Об этом Загорий написал на своей странице в социальной сети Faceb

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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  20.05.19, 13:43 Народный депутат Верховной Рады VIII созыва от фракции БПП, владелец ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» Глеб Загорий больше не будет баллотироваться в парламент и намерен вернуться в бизнес.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  20.05.19, 14:09 Народный депутат Верховной Рады VIII созыва от фракции БПП, владелец ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" Глеб Загорий больше не будет баллотироваться в парламент и намерен вернуться в бизнес.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  20.05.19, 14:09 Народный депутат Верховной Рады VIII созыва от фракции БПП, владелец ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" Глеб Загорий больше не будет баллотироваться в парламент и намерен вернуться в бизнес.
Униан Униан  ·  20.05.19, 14:51 Глеб Загорий подчеркнул, что считает успешной свою работу в парламентском комитете по делам ветеранов.
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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  20.05.19, 15:27 Депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко", бывший генеральный директор закрытого акционерного общества "Фармацевтическая фирма "Дарница" (Киев) Глеб Загорий намерен уйти из политики и вернуться…
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