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Нардепа Давиденко нашли застреленным

Нардепа Давиденко нашли застреленным (6 новостей)

«Нашли застреленным нардепа Валерия Давыденко»

В Киеве нашли мертвым народного депутата Валерия Давиденко. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Илья Кива в Facebook. "Только что в офисе народного депутата Давиденко Валерия Николаевича обнаружен его труп с огнестрельным ранением. Обстоятельства выясняются!", – написал он. В 2019 году Валерий Давиденко был избран в Верховную Раду IX созыва как беспартийный самовыдвиженец по 208 округу (Черниговская область). С 6 декабря 2019 – член депутатской группы "Доверие", до того – внефракционный. Член Комитета по вопросам экономического развития. Как ранее сообщал Фокус: В возрасте 67 лет умер украинский политик, бывший депутат Верховной Рады Анатолий Матвиенко. 4 апреля скончался украинский физик, политик и общественный деятель Иван Вакарчук. В июне прошлого года в Киеве в результате огнестрельного ранения погиб депутат (Народный фронт) Дмитрий Тымчук. ...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  23.05.20, 19:32 Что известно о погибшем.
Канал 112 Канал 112  ·  23.05.20, 19:40 Народный депутат Украины Валерий Давиденко, который является членом депутатской группы "Доверие", найден мертвым в собственном офисе. Об этом на своей странице в Facebook депутат Илья Кива. (новость дополняется...)...
Телеграф Телеграф  ·  23.05.20, 19:49 Нашли застреленным нардепа Валерия Давыденко
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  23.05.20, 19:55 Народного депутата группы "Доверие" Валерия Давыденко нашли мертвым в его офисе в Киеве.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ForUm ForUm  ·  23.05.20, 20:02 Народного депутата от группы «Доверие» Валерия Давыденко нашли мертвым в его офисе.Об этом сообщил парламентарий от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь»…
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