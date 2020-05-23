Нардепа Давиденко нашли застреленным

В Киеве нашли мертвым народного депутата Валерия Давиденко. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Илья Кива в Facebook. "Только что в офисе народного депутата Давиденко Валерия Николаевича обнаружен его труп с огнестрельным ранением. Обстоятельства выясняются!", – написал он. В 2019 году Валерий Давиденко был избран в Верховную Раду IX созыва как беспартийный самовыдвиженец по 208 округу (Черниговская область). С 6 декабря 2019 – член депутатской группы "Доверие", до того – внефракционный. Член Комитета по вопросам экономического развития. Как ранее сообщал Фокус: В возрасте 67 лет умер украинский политик, бывший депутат Верховной Рады Анатолий Матвиенко. 4 апреля скончался украинский физик, политик и общественный деятель Иван Вакарчук. В июне прошлого года в Киеве в результате огнестрельного ранения погиб депутат (Народный фронт) Дмитрий Тымчук. ...