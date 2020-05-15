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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 02:30
Нардепа Дубинского со скандалом не пустили на эфир к Савику Шустеру

Нардепа Дубинского со скандалом не пустили на эфир к Савику Шустеру (6 новостей и 1 видео)

«Во время эфира обсуждают тему энергетики»

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что его не пустили в эфир известного ток-шоу. Говорится о программе "Свобода слова с Савиком Шустером" на телеканале "Украина".

Дубинский отметил, что он очень хотел рассказать, как владелец телеканала Ринат Ахметов обманывает каждую украинскую семью. Гневный пост нардеп написал на своей странице в телеграмме.

Нардеп подчеркнул, что якобы обманывать украинцев Ахметову помогает и.о. министра энергетики Буславец.

Савик Шустер обоср*лся, и в студию меня не пустил. В студии остались одни прикормленные негодяи, которые вам сейчас окаймляют снижение мощностей АЭС и самый высокий тариф на "зеленую" энергетику в мире, – написал Дубинский.

Во время онлайн-трансляции программы на ютубе журналист ток-шоу объяснил, что Дубинского приглашали в студию. Но с ним должны были связаться по видео связи. Нардеп в последний момент решил физически присутствовать в студии и заявил, что придет.

К сожалению, из-за соблюдения карантинных требований у нас до сих пор остается безопасное расстояние между стульями. Поэтому мы преждевременно приглашали его именно на включение скайпом. Почему-то Александр не захотел приобщиться к нашему эфиру, – отметил журналист программы "Свобода слова с Савиком Шустером".

Кто такой Александр Дубинский: главное

  • Дубинский является одним из самых скандальных депутатов Верховной Рады ІХ созыва. Депутат неоднократно попадал в скандалы из-за своих заявлений. К примеру, в годовщину Освенцима Дубинский цинично предложил запустить газ в помещение, где собрались сторонники тогда еще кандидата в президенты Петра Порошенко.

  • Впоследствии депутат попал в скандал с лозунгом "Слава Украине!"– он по лучшими рекомендациями российских пропагандистов назвал его "нацистским", а введение его в армии "маразмом".

  • Бывший журналист в основном попадал в скандалы из-за оскорблений журналистов. Например, он обозвал журналистку "тупой овцой".

  • А недавно главный редактор "Следствие. Инфо " Анна Бабинец получила повестку от Нацполиции о вызове на допрос. Допрашивать ее планируют через запрос нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского.

    • Обновлено в 02:30 В эфире обсуждали состояние энергетической отрасли Украины, энергоблоки на украинских АЭС, будущее у "зеленой" энергетики в Украине, цены на электроэнергию.

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    ТСН ТСН  ·  15.05.20, 22:32 Во время эфира обсуждают тему энергетики.
    Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  15.05.20, 23:16 Народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского в пятницу, 15 мая не пустили на эфир политического ток-шоу "Свобода слова с Савиком Шустером". Как известно, это шоу выходит на телеканале "Украина",…
    Страна.ua Страна.ua  ·  16.05.20, 00:19 ...
    ВСЕ ИСТОЧНИКИ
    Униан Униан  ·  16.05.20, 02:30 В эфире обсуждали состояние энергетической отрасли Украины, энергоблоки на украинских АЭС, будущее у "зеленой" энергетики в Украине, цены на электроэнергию.
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