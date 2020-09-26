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Нардепы от фракции "Слуга народа" предлагают выпуск облигаций для погашения долгов на энергорынке

Нардепы от фракции "Слуга народа" предлагают выпуск облигаций для погашения долгов на энергорынке (3 новости)

«Шмыгаль заявил, что правительство планирует выплатить 40% накопленных перед зеленой генерацией долгов»

После выпуска облигаций внутреннего государственного займа деньги будут переданы в качестве субсидии НЭК "Укрэнерго", чтобы эта компания смогла погасить свой долг перед ГП "Гарантированный покупатель", а та – перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии, пишут авторы законопроекта.Депутаты от парламентской фракции "Слуга народа" Юрий Кузбит, Богдан Торохтий и Максим Заремский предлагают выпустить облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 19,6 млрд грн для погашения в четвертом квартале этого года долгов на энергорынке, в том числе перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Согласно законопроекту №4151, зарегистрированному в Раде 24 сентября, после выпуска ОВГЗ деньги будут переданы в качестве субсидии НЭК "Укрэнерго", чтобы эта компания смогла погасить свой долг перед ГП "Гарантированный покупатель", а та перед производителями электроэнергии из ВИЭ.

В пояснительной записке к законопроекту авторы ...

ФОТО К НОВОСТИ: «Нардепы от фракции "Слуга народа" предлагают выпуск облигаций для погашения долгов на энергорынке»
Фото Нардепы от фракции "Слуга народа" предлагают выпуск облигаций для погашения долгов на энергорынке
Фото Депутаты «Слуги народа» предлагают выпуск ОВГЗ на 19,6 млрд грн для расчетов за э/э с «зелеными»
Фото Депутаты фракции "Слуга народа" предлагают выпуск ОВГЗ для погашения долгов на энергорынке
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Обозреватель Обозреватель  ·  26.09.20, 12:13 Шмыгаль заявил, что правительство планирует выплатить 40% накопленных перед "зеленой" генерацией долгов
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