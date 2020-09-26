Нардепы от фракции "Слуга народа" предлагают выпуск облигаций для погашения долгов на энергорынке (3 новости) «Шмыгаль заявил, что правительство планирует выплатить 40% накопленных перед зеленой генерацией долгов»

После выпуска облигаций внутреннего государственного займа деньги будут переданы в качестве субсидии НЭК "Укрэнерго", чтобы эта компания смогла погасить свой долг перед ГП "Гарантированный покупатель", а та – перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии, пишут авторы законопроекта.Депутаты от парламентской фракции "Слуга народа" Юрий Кузбит, Богдан Торохтий и Максим Заремский предлагают выпустить облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 19,6 млрд грн для погашения в четвертом квартале этого года долгов на энергорынке, в том числе перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Согласно законопроекту №4151, зарегистрированному в Раде 24 сентября, после выпуска ОВГЗ деньги будут переданы в качестве субсидии НЭК "Укрэнерго", чтобы эта компания смогла погасить свой долг перед ГП "Гарантированный покупатель", а та перед производителями электроэнергии из ВИЭ.

В пояснительной записке к законопроекту авторы ...