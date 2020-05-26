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Нардепы предложили привязать прожиточный минимум к средней зарплате

Нардепы предложили привязать прожиточный минимум к средней зарплате (3 новости)

«В Верховной Раде не оставляют попыток разработать новую систему перерасчета прожиточного минимума. На днях в парламенте зарегистрировали законопроект № 3515,…»

Депутаты Верховной Рады получили для ознакомления разработанный группой народных избранников законопроект (№3515), который предлагает создать предпосылки для повышения прожиточного минимума, привязав его уровень к проценту от среднемесячной зарплаты по стране за год. Об этом сообщает правительственный портал.

Документ был зарегистрирован в парламенте 20 мая, а депутатам его предоставили 25 мая.

Согласно госбюджету на 2020 год, на данный момент прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц составляет 2027 грн. С июля он вырастет до 2118 грн, а с декабря – до 2189 грн. При этом отдельно для трудоспособных лиц он находится на уровне 2102 грн. С июля увеличится до 2197 грн, а с декабря – 2270 грн;

Как сообщается в сравнительной таблице к законопроекту, процентное соотношение размера прожиточного минимума к среднемесячной заработной плате должен составлять не меньше следующих показателей:

в 2021 году – 40%; в 2022 году – 41%; в 2023 году – 42%; в 2024 году – 43%; в 2025 году – 44%; в 2026 году – 45%; в 2027 году – 46%; в 2028 году – 47%; в 2029 году – 48%; в 2030 году – 49%; в 2031 году – 50%.

Но даже если фактический размер прожиточного минимума в течение 3-х месяцев превышает больше чем на 10% размер утвержденного прожиточного минимума, Кабмин должен рассмотреть вопрос о его повышении.

В законопроекте также уточняется, что для определения штрафов и денежных взысканий за административные, уголовные и другие нарушения предусматривается применять расчетную единицу, которая утверждается законом о госбюджете на соответствующий год.

Ранее депутаты обещали, что в Украине вырастут алименты на детей.

https://vesti.ua/strana/v-ukraine-uvelichilas-minimalnaya-zarplata

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Сегодня Сегодня  ·  26.05.20, 17:50 В Верховной Раде не оставляют попыток разработать новую систему перерасчета прожиточного минимума. На днях в парламенте зарегистрировали законопроект № 3515, который предлагает привязать прожиточный минимум…
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