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Народного депутата Давиденко нашли мертвым

Народного депутата Давиденко нашли мертвым (3 новости)

«Депутат найден мертвым с огнестрельным ранением»

У Києві в особистій приймальні знайшли тіло народного депутата Валерія Давиденка. Першим про це повідомив нардеп Ілля Кива. Також про це пишуть "Вартові. Еспресо" та "УП".

За попередньою інформацією, трагедія сталася у особистій приймальні народного депутата на вулиці Велика Васильківська,4а.

Члена депутатської групи "Довіра" Валерія Давиденка знайшли з вогнепальним пораненням в голову. Зазначається, що попередньо, із великою ймовірністю це було самогубство.

Як повідомляють Вартові Еспресо, за попередніми даними його з простреленою головою знайшла прибиральниця.

Інформацію також підтвердило джерело "УП" в правоохоронних органах.

Валерій Давиденко на дострокових парламентських виборах 2014 року пройшов до Ради за одномандатним виборчим округом №208 від ВО "Заступ", набравши 38.86% голосів виборців.

У 2019 був обраний до Верховної Ради IX скликання як безпартійний самовисуванець по 208 округу (Чернігівська область).

З 6 грудня 2019 - ч...

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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  23.05.20, 19:41 Депутат найден мертвым с огнестрельным ранением.
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