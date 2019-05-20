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"Народный фронт" будет участвовать в досрочных выборах, но расценивает их как антиконституционные

"Народный фронт" будет участвовать в досрочных выборах, но расценивает их как антиконституционные (4 новости)

«Партия Народный фронт заявляет, что заявление президента Владимира Зеленского о роспуске парламента не имеет ничего общего с Конституцией»

Партия Народный фронт заявила, что будет принимать участие в досрочных парламентских выборах.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Заявление президента Зеленского о роспуске парламента является исключительно политическим решением и не имеет ничего общего ни с правом, ни с Конституцией. Несомненно, мы будем бороться вместе с нашими сторонниками за наш курс и будущее Украины на этих сомнительных досрочных парламентских выборах", – сказано в сообщении.

"Этим и обусловлено решение президента о досрочных выборах", – добавили в партии.

БПП и
БПП и "Народный фронт" прокомментировали роспуск Верховной Рады

Как ранее сообщал Фокус:

Сегодня, 20 мая, прошла инаугурация президента Владимира Зеленского. Во время своей речи Зеленский заявил о роспуске Рады восьмого созыва. Консультации по этому поводу между главами парламентских фракций и главой государства назначены на завтра. В Блоке Петра Порошенко заявили, что готовы в проведению досрочных выборов, но их назначение должно проводится в соответствии с нормами законодательства. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что роспуск парламента неконституционный, но его партия все равно примет участие в досрочных выборах в Раду. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что поддерживает решение Зеленского о роспуске парламента, но говорит, что еще этот парламент должен сделать свою работу.

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что поддерживает решение Зеленского о роспуске Верховной Рады и готов к досрочным парламентским выборам. 

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