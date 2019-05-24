Народный фронт обещает сегодня внести представление в КС касательно роспуска Рады

Народные депутаты от фракции "Народный фронт" подали в Конституционный суд представление относительно незаконности указа президента о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов Об этом заявил заместитель главы фракции Андрей Тетерук на выходе из КСУ, сообщает пресс-служба политсилы."Мы видим в указе президента прямое и явное нарушение принципа верховенства права, заложенного в нашей Конституции. Мы видим в этом попытку, пользуясь политической целесообразностью, использовать право как дышло, что недопустимо в демократических государствах. Мы как народные депутаты соответствующим представлением обращаемся в Конституционный Суд, чтобы он дал правовую оценку деятельности новоизбранного президента Зеленского", - сказал он.Нардеп напомнил, что фракция "Народный фронт" вышла из состава коалиции и 17 мая спикер ВР Андрей Парубий объявил о прекращении существования коалиции "Европейская Украина. И Конституция дает 30 дней на формирование нового большинства. Однако президент распустил парламент до истечения этого срока.По словам Тетерука, обращение в КСУ, которое поддержали 62 нардепа, было зарегистрировано.Нардеп от "Народного фронта" Игорь Алексеев, в свою очередь, добавил, что по процедуре суд безотлагательно должен определить судью для рассмотрения данного представления, после чего дело будет рассмотрено по существу."Мы рассчитываем, что суд не будет затягивать с рассмотрением этого дела - мы попросили рассмотреть в пределах месячного срока", - подытожил Алексеев.