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Народный фронт обещает сегодня внести представление в КС касательно роспуска Рады

Народный фронт обещает сегодня внести представление в КС касательно роспуска Рады (3 новости)

«Группа народных депутатов из фракции Народний фронт послали в Конституционный суд представление о неконституционности роспуска Верховной Рады президентом Владимиром Зеленским.…»

Народные депутаты от фракции "Народный фронт" подали в Конституционный суд представление относительно незаконности указа президента о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов Об этом заявил заместитель главы фракции Андрей Тетерук на выходе из КСУ, сообщает пресс-служба политсилы."Мы видим в указе президента прямое и явное нарушение принципа верховенства права, заложенного в нашей Конституции. Мы видим в этом попытку, пользуясь политической целесообразностью, использовать право как дышло, что недопустимо в демократических государствах. Мы как народные депутаты соответствующим представлением обращаемся в Конституционный Суд, чтобы он дал правовую оценку деятельности новоизбранного президента Зеленского", - сказал он.Нардеп напомнил, что фракция "Народный фронт" вышла из состава коалиции и 17 мая спикер ВР Андрей Парубий объявил о прекращении существования коалиции "Европейская Украина. И Конституция дает 30 дней на формирование нового большинства. Однако президент распустил парламент до истечения этого срока.По словам Тетерука, обращение в КСУ, которое поддержали 62 нардепа, было зарегистрировано.Нардеп от "Народного фронта" Игорь Алексеев, в свою очередь, добавил, что по процедуре суд безотлагательно должен определить судью для рассмотрения данного представления, после чего дело будет рассмотрено по существу."Мы рассчитываем, что суд не будет затягивать с рассмотрением этого дела - мы попросили рассмотреть в пределах месячного срока", - подытожил Алексеев.

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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  24.05.19, 15:18 Группа народных депутатов из фракции "Народний фронт" послали в Конституционный суд представление о неконституционности роспуска Верховной Рады президентом Владимиром Зеленским. Об этом журналистам в…
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