"Народный фронт" подписал представление в КС, чтобы отменить указ Зеленского

В парламентской фракции "Народного фронта" заявили, что обжалование указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады является экзаменом для государства на способность защитить страну от "правового беспредела" и "разрушения основ государственности".Фракция "Народного фронта" призвала своих коллег по Верховной Раде присоединиться к представлению в Конституционный Суд Украины о соответствии указа президента Украины Владимира Зеленского от 21 мая "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов". Об этом говорится в сообщении на сайте партии.

"Мы твердо заявляем о том, что подписание этого представления является политическим и гражданским долгом каждого члена парламента, поскольку речь идет о факте нарушения Конституции высшим должностным лицом государства президентом Украины. На этом фоне совершенно бессмысленными и безосновательными выглядят примитивные объяснения, как будто речь идет о продолжении работы этого состава парламента на несколько месяцев. Нет! Или мы сегодня защитим основной закон Украины от циничной атаки, или пренебрежение им будет порождать новые глобальные угрозы для государства", отмечается в сообщении.

В "Народном фронта" заявили, что уже поставили свои подписи.

"Уверены, это экзамен государственных сил на способность защитить страну от правового беспредела и разрушения основ государственности. Сегодня незаконно распускают парламент завтра сдадут часть территории Украины, позволят российским войскам находиться в Донецке или Луганске, как это в свое время сделал [беглый президент Украины Виктор] Янукович Харьковским соглашениям, обеспечив плацдарм российской армии для оккупации Крыма", говорится в заявлении.

В следующий состав украинского парламента могут пройти четыре политические…

21 мая объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля. По словам президента, юридическим основанием для роспуска нынешнего состава Рады является отсутствие с 2016 года коалиции.

Зеленский также обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с предложением созвать 22 мая внеочередное пленарное заседание парламента. Президент просил спикера внести в повестку дня вопросы о принятии изменений в законы "О выборах народных депутатов Украины" и "О публичных закупках".

Президент предлагал отменить мажоритарную систему и снизить проходной барьер в Раду до 3%.

На заседании парламента 22 мая депутаты не внесли в повестку дня сессии законопроекты Зеленского об изменениях в избирательное законодательство и об изменении системы госзакупок во время выборов.