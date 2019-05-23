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"Народный фронт" подписал представление в КС, чтобы отменить указ Зеленского

"Народный фронт" подписал представление в КС, чтобы отменить указ Зеленского (7 новостей)

«Там считают, что президент нарушил Конституцию»

В парламентской фракции "Народного фронта" заявили, что обжалование указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады является экзаменом для государства на способность защитить страну от "правового беспредела" и "разрушения основ государственности".Фракция "Народного фронта" призвала своих коллег по Верховной Раде присоединиться к представлению в Конституционный Суд Украины о соответствии указа президента Украины Владимира Зеленского от 21 мая "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов". Об этом говорится в сообщении на сайте партии.

"Мы твердо заявляем о том, что подписание этого представления является политическим и гражданским долгом каждого члена парламента, поскольку речь идет о факте нарушения Конституции высшим должностным лицом государства президентом Украины. На этом фоне совершенно бессмысленными и безосновательными выглядят примитивные объяснения, как будто речь идет о продолжении работы этого состава парламента на несколько месяцев. Нет! Или мы сегодня защитим основной закон Украины от циничной атаки, или пренебрежение им будет порождать новые глобальные угрозы для государства", отмечается в сообщении.

В "Народном фронта" заявили, что уже поставили свои подписи.

"Уверены, это экзамен государственных сил на способность защитить страну от правового беспредела и разрушения основ государственности. Сегодня незаконно распускают парламент завтра сдадут часть территории Украины, позволят российским войскам находиться в Донецке или Луганске, как это в свое время сделал [беглый президент Украины Виктор] Янукович Харьковским соглашениям, обеспечив плацдарм российской армии для оккупации Крыма", говорится в заявлении.

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21 мая объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля. По словам президента, юридическим основанием для роспуска нынешнего состава Рады является отсутствие с 2016 года коалиции.

Зеленский также обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с предложением созвать 22 мая внеочередное пленарное заседание парламента. Президент просил спикера внести в повестку дня вопросы о принятии изменений в законы "О выборах народных депутатов Украины" и "О публичных закупках".

Президент предлагал отменить мажоритарную систему и снизить проходной барьер в Раду до 3%.

На заседании парламента 22 мая депутаты не внесли в повестку дня сессии законопроекты Зеленского об изменениях в избирательное законодательство и об изменении системы госзакупок во время выборов.

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Украинская правда Украинская правда  ·  23.05.19, 13:57 Фракция "Народный фронт" подписала представление в Конституционный суд о соответствии указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  23.05.19, 14:14 "Народный фронт" призывает народных депутатов всех фракций Верховной Рады Украины безотлагательно присоединиться к подписанию представления в Конституционный Суд о соответствии Указа Президента Украины…
Капитал Капитал  ·  23.05.19, 14:18 Фракция «Народный фронт» подписала представление в Конституционный суд о соответствии указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных…
ТСН ТСН  ·  23.05.19, 14:21 Там считают, что президент нарушил Конституцию.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  23.05.19, 16:54 Фракция "Народный фронт" подписала представление в Конституционный суд о соответствии Конституции указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов
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